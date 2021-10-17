«الصناعة الأمنية» تطلق برنامجين متطورين في «جيتكس 2021»

المصدر: محمد فودة- دبي

أطلقت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2021 برنامجين جديدين الأول: موسوعة سيرا والثاني برنامج اختبار المستشارين الأمنيين «سكيورتي اكس». ويأتي ذلك بهدف حرص المؤسسة في استمرار تطوير خدماتها وتطبيق أفضل الممارسات المرتبطة بالتحول الرقمي.

وقال مدير إدارة الهندسة الأمنية المهندس عارف الجناحي، إن موسوعة سيرا إضافة لقطاع الأمن الخاص بهدف دعم المهندسين و الفنيين في مجال تركيب الأنظمة الأمنية, بحيث يتم تخطيط و تنفيذ الأنظمة الأمنية بطريقة محسوبة هندسياً مما يزيد من سرعة إنجاز تنفيذ الأنظمة الأمنية بسلاسة. و أن هذه الموسوعة عبارة عن تطبيق بياني يحتوي على جميع المعادلات الهندسية تسهل عمل المهندسين والفنيين في المجال الأمني الخاص.

وأفاد مدير إدارة مركز اعتماد الأنظمة الأمنية المهندس خالد الحمادي، أن برنامج سكيورتي اكس هو برنامج يقوم باختبار المستشارين الأمنيين والمهندسين والفنيين في المجال الأمني و المرخصين من مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية.و يعتبر البرنامج اللبنة الأولى في أتمتة الاختبارات الهندسية بدون تدخل بشري، حيث أن اختبارات الاستشاريين الأمنيين تعتبر من أكثر الاختبارات تفصيلاً و تعقيداً، وأن جزءاً منها يتضمن اختبارات على الخرائط الهندسية و لكل جواب على الخارطة عدة احتمالات صحيحة، وتصاميم للأنظمة الأمنية، ووجود عدة عوامل و اشتراطات يجب مراعاتها للوصول للجواب الصحيح.

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