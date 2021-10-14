«رافد» تقدّم خدمات تسجيل وفحص المركبات في الشارقة يوم الجمعة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «رافد» عن تقديم خدمات تسجيل وفحص المركبات يوم الجمعة من كل أسبوع، للمرة الأولى في الشارقة، من خلال مركز تسجيل وفحص المركبات «موتورتشك» في سوق الحراج، على أن يتم تفعيل الخدمة في الفرع الثاني للمركز بمنطقة العزرة قريباً.

وأكد مدير مراكز الفحص الفني «موتورتشك»، التابعة لـ«رافد»، عبدالله بوشليبي، أن توسيع نطاق الخدمات المقدمة في مركز تسجيل وفحص المركبات «موتورتشك»، لتصبح على مدار أيام الأسبوع للمرة الأولى في الشارقة، يأتي في إطار حرص الشركة على التسهيل على عملائها، وتوفير خدماتها لهم في الأوقات التي تناسبهم، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في مجال فحص وصيانة وتصليح المركبات بمختلف أنواعها وأحجامها.

وأشار إلى أن خدمات مركز تسجيل وفحص المركبات يعمل فيه فريق محترف، تشمل تقييم حالات المركبات، سواءً الخاصة بالاستخدام المحلي أو لأغراض التصدير، مع إجراء اختبار تجريبي لكل سيارة على حدة، بما يشمل فحص الكهرباء، والميكانيكا، والهيكل، والطلاء، والتلف، والصدأ، وعيوب المعجون، وحالة المحرك، وغيرها من الخدمات.

ويفتح «موتورتشك» أبوابه أمام العملاء في فرع سوق الحراج من السبت إلى الخميس من الثامنة صباحاً حتى العاشرة مساءً، ويوم الجمعة من الرابعة حتى العاشرة مساءً.

ويهدف مركز تسجيل وفحص المركبات «موتورتشك» إلى الارتقاء بمعايير سلامة المركبات وآلية فحصها، وتعزيز مكانة السوق باعتباره الوجهة الرئيسة لتجارة السيارات في إمارة الشارقة، والأكبر من نوعه على مستوى الدولة.

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