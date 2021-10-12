إجازة المولد النبوي في دبي الخميس 21 أكتوبر

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

قررت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن تكون إجازة المولد النبوي الشريف في دوائر حكومة دبي، يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 24 أكتوبر 2021.

وبهذه المناسبة رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بهذه المناسبة داعية الله عز وجل أن يعيدها على الأمتين العربية والإسلامية بموفور الصحة والعافية.

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