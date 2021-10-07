تنظيم مظلات السيارات خارج حدود القسائم السكنية

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

أعلنت دائرة البلديات والنقل عن توفير خدمة مخصصة لتنظيم مظلات مواقف السيارات خارج حدود القسائم السكنية في أبوظبي، بهدف توفير وقت وجهد المتعاملين، وتنظيم مظلات مواقف السيارات وفق اشتراطات ومعايير الأدلة التخطيطية والتنظيمية الصادرة عن الدائرة، والبدء بتطبيق خدمة تصريح المظلات الجديدة اعتباراً من 7 أكتوبر الجاري مع فترة سماح لتصحيح أوضاع المظلات القائمة بموعد أقصاه 7 أكتوبر 2022.

وتأتي الخدمة الجديدة كجزء من استراتيجية دائرة البلديات والنقل لتطوير المظهر العام للإمارة، وتنظيم البنية التحتية وإدارة العمليات بما يسهم في التنمية المستدامة للمجتمعات السكنية والمرافق الخاصة بها.

وتُطَبق شروط هذه الخدمة بشكل إلزامي على مظلات مواقف السيارات القائمة أو المراد تركيبها (خارج حدود القسائم السكنية) لكافة الأراضي السكنية في إمارة أبوظبي.

وتتيح الخدمة المتوفرة على الموقع الإلكتروني للدائرة، التقديم على طلب تصريح مظلات مواقف سيارات جديدة ضمن المساحة خارج حدود القسيمة السكنية، بعد قراءة الشروط، من خلال منصة الخدمات الرقمية (Smart Hub - سمارت هاب) والذي يساعد بتنفيذ الخدمة بسرعة وسهولة تامة، بعد تحميل رسومات ومواصفات مظلة السيارات المقترحة، وتقديم رسم بياني يحدد موقعها، بالإضافة إلى خطاب ضمان حسن تنفيذ من جانب البنك الخاص بصاحب الطلب.

ويجب تقديم الطلب من قبل ملاك الأراضي والعقارات الحاصلين على اعتماد تخطيطي لمواقف السيارات. وتلزم الخدمة ملاك الأراضي بالتقديم على طلب تجديد تصريح مظلات مواقف سيارات القائمة ضمن المساحة خارج حدود القسيمة السكنية قبل انتهاء صلاحية التصريح السابق.

وحددت دائرة البلديات والنقل رسوم تصريح المظلات الجديدة بمبلغ 1000 ألف درهم للمظلة الواحدة، وتجديد تصريح مظلة قائمة بمبلغ 200 درهم، ويعفى صاحب التصريح من سداد الرسوم المذكورة في حال الحصول على التصريح النهائي لخدمة أعمال الزراعة التجميلية خارج حدود القسيمة السكنية.

ودعت الدائرة أفراد المجتمع إلى الالتزام بضوابط ومعايير الخدمة الموفرة للحد من المظلات غير المرخصة والمشوهة للمظهر العام، وذلك تجنباً لتعرضهم إلى تحرير مخالفات تنفيذا لأحكام القانون رقم (16) لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة أبوظبي حسب النظم حفاظاً على المظهر العام وسلامة المارة.

وتحدد الخدمة مجموعة من المعايير العامة والخاصة في تخطيط و تصميم مظلات مواقف سيارات وتحديد موقعها، والتي تهدف إلى المحافظة على سلامة المجتمع والحفاظ على المظهر العام للإمارة. وتشير الخدمة إلى إمكانية استخدام مجموعة من التصاميم تسمح باستخدام المظلات التقليدية والصديقة للبيئة، بالإضافة إلى المظلات المبتكرة.

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