المصدر: الإمارات اليوم

كتب

اشتكى أولياء أمور طلبة في مدارس خاصة عدم تسلّم أبنائهم الكتب الوزارية حتى الآن، على الرغم من مرور شهر على بداية العام الدراسي، الأمر الذي تسبب في التأخر في تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الأخلاقية.

تفاوت

عبر ذوو طلبة عن استيائهم من قيام مدرسة خاصة في إمارة الشارقة، تطبق المنهاج البريطاني، بتسليم طلبة التعليم الواقعي الكتب الدراسية المتوافرة لديها، واستثناء طلبة التعليم عن بُعد، الأمر الذي أدى إلى تفاوت في مستويات الطلبة أثناء الحصص الدراسية.

مواقف

طالبت قارئة بتخصيص مواقف للنساء ولكبار السن ومرافقي الأطفال، في المراكز التجارية، تكون قريبة من المداخل، للحد من تعرضهم للإرهاق والتعب أثناء البحث عن موقف، وسيرهم مسافة طويلة للوصول إلى أقرب مدخل للمركز.

دوريات

طالب سكان في منطقة الكورنيش بإمارة عجمان، بزيادة أعداد الدوريات في أيام العطل، بما يسهم في الحد من ظاهرة المستهترين وغير الملتزمين بالتباعد الاجتماعي وبارتداء الكمامات، خصوصاً أن المنطقة الحيوية تشهد كثافة في السياح القادمين من خارج الدولة لزيارة الإمارة.

إيجار

اشتكى مقيم في أبوظبي تأخّر شركة عقارات، تابعة لأحد البنوك الوطنية، عن إصدار عقد إيجار السكن الخاص به، وإرسال بياناته إلى بلدية مدينة أبوظبي، مؤكداً أن هذا التأخير امتد نحو أسبوع، ما تسبب له في مشكلة خلال تجديد «مواقف»، وأخرى خاصة بتجديد إقامات أسرته.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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