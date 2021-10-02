«تنمية المجتمع» ترشد كبار المواطنين للخدمات الرقمية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت وزارة تنمية المجتمع دليلاً استرشادياً للخدمات الرقمية التي توفرها لفئة كبار المواطنين، كما أطلقت فيديو تعريفياً عن الخدمات الرقمية والتطبيقات الذكية وكيفية استفادة كبار المواطنين منها، تحقيقاً لرؤية إيصال الخدمات إلى جميع متعاملي الوزارة، أينما كانوا.وأكدت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، أن مكانة كبار المواطنين في دولة الإمارات تبقى دائماً في موقع الأولوية، وفي مقدمة اهتمام الوزارة، انطلاقاً من قيم المجتمع الإماراتي التي تحضّ على تقدير واحترام وحماية كبار المواطنين، رداً لجميلهم، وامتناناً لعطائهم، وحفظاً لدورهم في تعزيز استقرار وتماسك وسعادة الأسرة والمجتمع.

وكشفت بوحميد عن سعي الوزارة لمضاعفة الخدمات الاستباقية والرقمية التي تقدمها لفئة كبار المواطنين، انطلاقاً من مستهدفات السياسة الوطنية لكبار المواطنين، التي تعكس حرص قيادة وحكومة دولة الإمارات على تبني العديد من التشريعات والبرامج والمبادرات، والتركيز على نوعية الخدمات وإيصالها إليهم، أينما كانوا، عرفاناً بجهودهم، وتقديراً لأهمية دورهم ومكانتهم.

وبلغ عدد كبار المواطنين المستفيدين من مبادرة «نحن أهلكم» الهاتفية التي أطلقتها الوزارة خلال العام الماضي 18 ألفاً و115 شخصاً من هذه الفئة، تم التواصل معهم من قبل موظفي الوزارة وعدد من المتطوعين، للاطمئنان عليهم، وتلبية احتياجاتهم، إن وجدت. كما ارتفع عدد كبار المواطنين المسجلين في مبادرة (كبار المتطوعين) ضمن المنصة الوطنية للتطوع «متطوعين.إمارات» ليصل إلى نحو 3000 شخص من هذه الفئة.

ونظّم مركز سعادة كبار المواطنين بعجمان، ومراكز سعادة المتعاملين التابعة للوزارة في مختلف إمارات ومناطق الدولة، حزمة من البرامج والفعاليات، منها ورشة «التطبيقات الرقمية وأهميتها في حياة كبار المواطنين»، وورشة توعوية عن تطبيقات وخدمات الوزارة لهذه الفئة، وورشة توعوية عن «مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على كبار المواطنين من الناحية الاجتماعية والنفسية خلال جائحة كوفيد-19»، وورشة افتراضية عن «أهمية الدمج الرقمي لكبار المواطنين»، ورحلات افتراضية وفعاليات ترفيهية، وجلسات علاجية بتقنية الواقع الافتراضي.وتقدم الوزارة مجموعة من الخدمات الحصرية لكبار المواطنين، تتضمن بطاقة «مسرة»، وهي مجموعة من الخدمات والامتيازات، تمنح تلقائياً ودون طلب لكل مواطن تجاوز الـ60 عاماً من خلال الربط الإلكتروني المباشر لبطاقة «مسرة» مع بطاقة الهوية الإماراتية. وبطاقة «فزعة» التي جاءت في إطار الشراكة بين وزارة تنمية المجتمع وصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، حيث تم توفير «فزعة» في المرحلة الأولى لجميع كبار المواطنين المسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة.

قاعدة بيانات

يستفيد كبار المواطنين المسجلون في قاعدة بيانات الوزارة من إعفاء متلقي المساعدات الاجتماعية جزئياً من رسوم استهلاك الكهرباء والماء، وكذلك في خدمات إشهار جمعيات النفع العام، بهدف دعم وتعزيز وتشجيع المشاركة المجتمعية لجميع الأفراد، خصوصاً كبار المواطنين. وبإمكان كبار المواطنين الانضمام إلى عضوية الجمعيات المسجلة، كجمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، وجمعية المتقاعدين، وغيرهما من الجمعيات التخصصية والمرخصة من قبل الوزارة.

وتتيح الوزارة خدمات «الوحدة المتنقلة - نوصلكم» لكبار المواطنين في عجمان، وهي وحدة طبية تتكون من فريق عمل متكامل من طبيبة وأخصائية علاج طبيعي وممرضة ومساعدة، تقوم بزيارات منزلية لكبار المواطنين، لتقديم الخدمات الصحية الأولية والعلاج الطبيعي والخدمات الاجتماعية والتوعوية والتثقيفية، وتعريف أفراد الأسرة بطرق العناية والتعامل مع كبار المواطنين، إضافة إلى أخصائيين اجتماعيين للقيام بمهام إجراءات البحث الدوري لمستحقي الضمان، ويمكن الاستفادة من خدمة الوحدة المتنقلة عبر الرقم: 046011785 أو 0674011785.

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