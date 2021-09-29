حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي ينقل في بثٍ حي في كل أنحاء الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يبث حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي على الهواء مباشرة عبر أكثر من 430 موقعا في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يمنح الجميع فرصة متابعة هذا الحدث الاستثنائي أينما كانوا.

وسيكون الجمهور في كل مكان بالدولة، مساء يوم الخميس، الموافق 30 سبتمبر الجاري، على موعد مع مشاهدة حفل الافتتاح عبر شاشات في مواقع عديدة، بينها المطارات ومراكز التسوق والفنادق وغيرها من معالم الدولة، ومتابعة فقرات الحفل كاملة على الهواء مباشرة.

كما يمكن متابعة الحدث عبر البث المباشر على تلفزيون إكسبو ، وموقع https://virtualexpo.world/ بدءاً من الساعة 07:30.

سيحيي الحفل نخبة من الفنانين العرب والعالميين تضم فنان العرب، محمد عبده، وفنانة العرب، الفنانة الإماراتية أحلام والفنان حسين الجسمي، سفير إكسبو 2020 دبي، والنجمة الإماراتية الصاعدة ألماس، والمغنية اللبنانية الأميركية ميساء قرعة. وتضم قائمة النجوم العالميين المشاركين في الحفل مغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي والمغنية ومؤلفة الأغاني البريطانية إيلي غولدينغ وعازف البيانو الصيني ذائع الصيت لانغ لانغ والفنانة أنجيليك كيدجو، والمغنية ومؤلفة الأغاني أندرا داي.

ويمكن للموجودين في إمارة أبوظبي متابعة الحدث الدولي من منطقة "ياس بلازا"، وفي رأس الخيمة سيتم توفير شاشات عرض للحدث في عدد من المواقع بينها الكورنيش وجزيرة المرجان والمنار مول.

وسيتمكن الجمهور في إمارة عجمان من متابعة أمسية انطلاق إكسبو 2020 دبي من الحي التراثي، ومن الفجيرة في "منطقة الحصن"، أما في إمارة أم القيوين، فيمكن مشاهدة الحدث من خلال المناطق التابعة لدائرة السياحة والتراث، ودائرة البلدية، وعبر شبكات التواصل الاجتماعي للمجلس التنفيذي ودائرة التخطيط.

وتعرض أكثر من 240 فندقا في الإمارات أمسية افتتاح إكسبو 2020 دبي تشمل فنادق روف وأرماني والعنوان وفيدا من إعمار بالإضافة إلى فنادق أكور والماريوت وهيلتون وفنادق (آي إتش جي)وفنادق روتانا، وفنادق مجموعة جميرا، وفنادق حياة، وفندق أتلانتس النخلة.

ويعرض حفل الافتتاح الرسمي لإكسبو 2020 دبي في مطاري أبوظبي ودبي الدوليين إلى جانب فعاليات لمشاهدة الحفل ينظمها الشركاء، مثل طيران الإمارات، ودلسكو، ومجموعة ترمينوس، ولوريال، ونيسان.

وتقوم بعض الشركات الكبرى في الإمارات بعرض حفل الافتتاح داخل مقراتها، ومنها: فروع جاشنمال، والمراكز التجارية التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، وفروع ميدكلينيك، وفي وجهة سيتي ووك دبي، وداخل نادي زعبيل للسيدات، وفروع شرف دي جيه، ونخيل مول، وابن بطوطة مول، ومراكز فيتنس.

الألعاب النارية

ويعقب حفل الافتتاح في اليوم التالي ثلاثة عروض للألعاب النارية في أنحاء مختلفة من مدينة دبي بمناسبة انطلاقة فعاليات الحدث الدولي وفتح أبوابه للجمهور. تقام فعاليات الألعاب النارية مساء يوم 1 أكتوبر 2021 الساعة الثامنة وعشرين دقيقة في دبي فيستيفال سيتي، ذا بوينت (نخلة جميرا)، برواز دبي.

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