أسرة إماراتية منتجة تسوّق سلعها التنافسية في دبي 22

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنظّم وزارة تنمية المجتمع، بالتعاون مع «أريبيان سنتر» في دبي، المعرض الثاني للأسر الإماراتية المنتجة، بمشاركة 22 أسرة مواطنة منتجة، والذي ينطلق غداً، ويستمر حتى السبت المقبل، استكمالاً للمعرض الأول الذي تم تنظيمه خلال الفترة «8-11» سبتمبر الجاري، وشاركت فيه 20 أسرة منتجة.

ويأتي تنظيم المعرض ضمن جهود الوزارة في دعم وتمكين الأسر الإماراتية المنتجة، ومساندة جهودها لتسويق منتجاتها، بما يعزز من استقرارها الاقتصادي والاجتماعي، من خلال إيجاد مصادر دخل بديلة، وذلك تجسيداً لمبدأ الوزارة (من الرعاية إلى التنمية والتمكين). كما يأتي المعرض تماشياً مع مرحلة التعافي في الدولة، وعودة وتيرة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً.

وتحفّز وزارة تنمية المجتمع كل فئات المجتمع من الأسر المنتجة (كبار المواطنين وأصحاب الهمم والشباب والسيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي)، على استغلال طاقاتهم ومواهبهم، والبدء في مشاريع الإنتاج والعمل والإبداع، بما يمكنها من تحقيق أفكار تجارية منزلية، أو مشاريع متناهية الصغر، تسهم في تحقيق جودة حياة أفضل لجميع أفراد الأسرة.

وتتنوّع منتجات الأسر المشاركة في المعرض الثاني في «أريبيان سنتر» بدبي، لتشمل: الملابس والعطور والدخون والطباعة والفنون، إضافة إلى ملابس ورش الخياطة «هدب»، والسلع التراثية، وسواها من السلع التي تناسب أذواق الجميع من مختلف الأعمار.

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