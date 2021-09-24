«دفاع مدني الفجيرة» تدرس آلية «الإنقاذ السريع» في الجبال

المصدر: سمية الحمادي ■ الفجيرة

كشفت إدارة الدفاع المدني في الفجيرة عن دراستها آلية التعامل السريع مع حالات الفقد في المناطق الجبلية والأودية، ووضع الحلول للإنقاذ الجبلي، بالتعاون مع الجهات الحكومية والمحلية، من خلال مبادرة «مسار جبلي آمن».

وترأس مدير إدارة الدفاع المدني في الفجيرة بالإنابة، العقيد خالد ربيع الحمودي، الاجتماع الأول الخاص بالمبادرة، بعد استضافته عدداً من الجهات الحكومية والمحلية في الإمارة، بهدف تعزيز معايير التأهب والاستجابة في عمليات البحث والإنقاذ في المسارات الجبلية ضمن نطاق منطقة الاختصاص. وقامت إدارة الدفاع المدني بتنسيق المهام والأعمال الموكلة لكل جهة، والعمل على تعزيز وتقوية التعاون واستثمار الطاقات الشبابية التطوعية، في مجال البحث والإنقاذ والإسعافات الأولية، وكذلك في ما يخص معرفة الطرق والمسارات الجبلية والبحث في إيجاد التدابير الاحترازية والحلول، التي تسبق بعض الأحداث التي قد تقع بالإمارة، من ضياع أشخاص في المناطق الجبلية ووضع بعض التدابير المتعلقة بمرتادي هذه المناطق، لتعمل على تقليل عدد الحالات التي تتعرض للضياع فيها. ودعت إدارة الدفاع المدني، مركز الفجيرة للمغامرات، وفريق ساند التطوعي، والإسعاف الوطني، الذين أبدوا استعدادهم للمشاركة في التنسيق والعمل المشترك في عمليات البحث والإنقاذ، وذلك في سبيل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين المؤسسات في ما يحقق توجهات الحكومة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news