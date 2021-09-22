منصّة ذكية لتدريب فاحصي المركبات في الشارقة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أعلن مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، المقدم خالد الكي، تدشين منصة (بوابة الفحص الذكية)، بهدف تدريب وتأهيل فاحصي المركبات بالقسم الفني في الإدارة.

وكشف الكي عن مضمون البرنامج التدريبي الذي يتماشى مع احتياجات العاملين التخصصية، مستعرضاً أهم المعايير المتبعة لفحص المركبات بمختلف أنواعها وأساليب العمل الآمنة وأنظمة السلامة المختلفة في ميدان الفحص الفني للسيارات مع تسليط الضوء على اشتراطات فحص المركبات تبعاً للقوانين والتعليمات المعمول بها لترخيص وتسجيل المركبات.

ونوه بأنه في ختام البرنامج التدريبي سيتم منح جميع المنتسبين رخصة معتمدة صادرة عن القيادة العامة لشرطة الشارقة، بعد التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين وتمثلهم دائرة التنمية الاقتصادية والجهات المعنية بمنظومة الفحص الفني للمركبات.

وأشار إلى الجهود المشتركة في تعزيز السلامة المرورية على الطريق، وأكد أنها مسؤولية مشتركة لا تتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والمتمثل في اتخاذ السائق لكل الإجراءات الوقائية لسلامة المركبة والالتزام بالفحص الدوري والصيانة الدورية باعتبارها الوسيلة الآمنة لتحقيق أمن الطريق والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، كما يترجم هذا التعاون رؤية القيادة الرشيدة في الدولة، وهي أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول أمناً وأماناً.

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