ضابط «ذكي» يرصد مخالفات المركبات الثقيلة في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي عن بدء الربط بين أنظمة الهيئة المتعلقة بتصاريح خدمات حرم الطريق، التي تخص تصاريح تنقل المركبات الثقيلة (طلب إصدار تصريح تنقل مركبات بأوزان أو مقاسات زائدة، وتصاريح تنقل المركبات الثقيلة في أوقات ومناطق الحظر)، ونظام الضابط الذكي في شرطة دبي، بحيث تتعرف دوريات الشرطة إلى المركبات الثقيلة المخالفة، التي لا تحمل التصريح اللازم للمرور على طرق دبي، وذلك من خلال نظام شرطة دبي.

وصُنّفت شوارع إمارة دبي بالنسبة لأوقات الحظر إلى ثلاثة أصناف هي: حظر كامل لمدة 24 ساعة: ويُطبّق على كل من نفقي المطار والشندغة وجسر آل مكتوم والجسر العائم، بالإضافة إلى شارع القدرة، وحظر جزئي من الساعة السادسة صباحاً إلى العاشرة مساءً، ويُطبّق على شوارع مركز المدينة وشارع الشيخ زايد وشارع الاتحاد، وحظر متقطع خلال النهار، وهو عبارة عن ثلاثة أوقات حظر كما يلي: حظر صباحي من الساعة 6:30 إلى 8:30، حظر منتصف النهار من الساعة الواحدة ظهراً إلى الثالثة عصراً، وحظر مسائي من الساعة 5:30 إلى الثامنة، وتُطبّق على بقية شوارع الإمارة، التي تُطبّق عليها ثلاثة أوقات حظر.

وتهدف الهيئة من خلال تطبيق أوقات الحظر على الشوارع إلى تخفيف الازدحام المروري في أوقات الذروة، خصوصاً أوقات ذهاب ورجوع الموظفين لأعمالهم، وإلى الحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق، أما بخصوص تصاريح الحمولة ذات الأبعاد غير القياسية، فيتم إصدار تصريح السير على شوارع الإمارة في الأوقات التي تكون فيها حركة السير شبه معدومة، من الساعة الثانية بعد منتصف الليل إلى الخامسة فجراً، بعد الحصول على التصريح من هيئة الطرق والمواصلات.

وأكدت المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، المهندسة ميثاء بن عدي، أن هذا التعاون يسهم في تنظيم حركة المرور ويقلل الازدحام الناتج عن مرور المركبات الثقيلة المخالفة في أوقات الذروة على طرق دبي، كما يسهم في رفع مستوى السلامة المرورية بما يحقق رؤية الهيئة في «الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام»، وسيسهم هذا الربط في المحافظة على أصول وممتلكات هيئة الطرق والمواصلات على الشوارع والطرق.

وأفاد مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، اللواء المهندس الخبير محمد سيف الزفين، بأن هذا الربط سيعمل على تقوية وتعزيز وتسهيل عملية الضبط المروري، وستتمكن دوريات شرطة دبي من رصد المركبات الثقيلة المخالفة من دون الحاجة إلى إيقاف المركبة، وإن المخالفة ستكون في حالة عدم الحصول على تصريح، أو مخالفة شرط من شروط التصريح المعتمد، علماً بأن المركبة لن تحتاج إلى تصريح مطبوع لإبرازه للدورية، لأن تفاصيل التصاريح كافة ستكون مربوطة برقم المركبة وتُوضَّح في النظام لدى الطرفين، الأمر الذي يدعم توجه إمارة دبي نحو المعاملات اللاورقية.

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