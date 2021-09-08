مترو دبي ينقل 1.7 مليار راكب عبر3 ملايين رحلة بكفاءة تشغيلية 99%

المصدر: الإمارات اليوم ■ دبي

أكمل مترو دبي 12 عاماً من الإنجازات النوعية في النقل المستدام، نفذ خلالها ثلاثة ملايين رحلة، ونقل 1.7 مليار راكب، بكفاءة تشغيلية بلغت 99%.

وأكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن مترو دبي حقق منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية، أهمها ارتفاع قيمة العقارات في المناطق التجارية حول محطات المترو بنسبة تراوح بين 20 و30%، كما بلغ العائد الاقتصادي لإمارة دبي على كل درهم أُنفق في مترو دبي 2.5 درهم عام 2020، وسيصل إلى 4.3 دراهم عام 2030، إضافة إلى رفع نسبة إسهام وسائل النقل الجماعي في حركة تنقل السكان من 6% عام 2006 إلى 18.1% عام 2019.

وذكرت الهيئة أنه إضافة إلى دور مترو دبي في تحقيق منافع اقتصادية، فإنه يسهم بشكل كبير في تحسين البيئة المعيشية للسكان، من خلال تحسين حركة التنقل داخل المدينة، وفي المناطق السياحية والاقتصادية، والإسهام في تعزيز منظومة النقل الجماعي المتكامل.

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