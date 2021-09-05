«أستون مارتن فانتاج» تنضم إلى أسطول سيارات شرطة دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أضافت القيادة العامة لشرطة دبي إلى أسطول دورياتها الفارهة، سيارة «أستون مارتن فانتاج»، المعززة بمحرك ثماني أسطوانات، ومزوّدة بشاحن توربيني مزدوج بسعة 4.0 ليترات، وقوة 510 حصاناً/‏‏ 625 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيكي «زد إف» بثماني سرعات، بسرعة قصوى تصل إلى 314 كيلومتراً في الساعة، وتسارع من وضع السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة، خلال 3.5 ثوانٍ.

ودشّن مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، سيارة «أستون مارتن فانتاج» الجديدة في القيادة العامة لشرطة دبي، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي تسعى من خلال إدخال السيارات الرياضية الفارهة، ضمن أسطولها من الدوريات الفارهة، إلى تعزيز الوجود الأمني لرجال الشرطة في الأماكن السياحية البارزة، إلى جانب الارتقاء بكل السيارات المستخدمة في شرطة دبي وأحدثها.

ويبلغ عدد السيارات الفارهة في أسطول شرطة دبي 27 سيارة رياضية متنوّعة، والتي توجد في الأماكن السياحية، ويسهم رجال الشرطة من خلالها في تقديم مختلف الخدمات إلى أفراد الجمهور والسياح، من استشارات ومعلومات وخدمات شرطية، والتعريف بالدور المجتمعي لشرطة دبي، إلى جانب أن السيارة ستدعم جهود شرطة دبي وخططها في خدمة زوّار «إكسبو 2020 دبي».



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