المصدر: الإمارات اليوم

صعوبات

يجد أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين صعوبة كبيرة في الاحتفاظ بخدمات لاعبه الأجنبي الذي تلقى عروضاً عدة خلال الأيام الماضية، بعد تألقه في أول جولتين من الدوري، بمبالغ كبيرة، تفوق قدرة هذا النادي على تمديد عقده لموسم أو موسمين آخرين.

«الحصن»

شكت متعاملة تأخر الرد على رقم التواصل الخاص بالاستفسارات المتعلقة بتطبيق الحصن (800676)، حيث تصل مدة الانتظار على الخط إلى ما يقارب ربع ساعة، مطالبة بضرورة الوقوف على أسباب هذا التأخر، والعمل على حلها.

رسائل نصية

اشتكى متعاملون في إحدى الشركتين المزودين لخدمات الاتصالات في الدولة، استقبال كم كبير من رسائل نصية خاصة بشركات استثمارية غير معروفة متخصصة بالأسهم، مجددين استفسارات سابقة حول كيفية الوصول إلى أرقامهم الخاصة.

تطبيقات

دعا متعاملون إلى النظر في إمكانية دمج التطبيقات الخاصة بـ«كوفيد-19»، التابعة لوزارة الصحة، في تطبيق واحد، عوضاً عن خمسة تطبيقات يقدم كل منها خدمة خاصة جميعها تتعلق بالجائحة.

تعامل

شكت والدة طالبين في «مدرسة ديرة الخاصة» في دبي، أسلوب تعامل الإدارة معها، وذلك أثناء اتصالها للاستفسار عن سبب تأخر طفليها اللذين يستقلان الحافلة المدرسية عن الوصول لمدة تصل إلى نحو ثلاث ساعات، ليتبين لاحقاً أن السائق كان متجهاً إلى منطقة أخرى في الإمارة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com

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