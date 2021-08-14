تحديث الطاقة الاستيعابية في عدد من الأنشطة بأبوظبي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

حدثت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي النسب التشغيلية في عدد من الأنشطة في الإمارة، بدءاً من 20 أغسطس 2021، بالتزامن مع تفعيل قرار حصرية دخول عدد من الأماكن العامة على المطعمين.

ورفعت اللجنة الطاقة الاستيعابية إلى 80% في المراكز التجارية والترفيهية والمراكز الثقافية والمتاحف ودور السينما والمطاعم والمقاهي مع السماح لجلوس 10 أشخاص على الطاولة الواحدة،وسيستمر تشغيل النوادي الصحية والصالات والأكاديميات الرياضية والمنتجعات الصحية بـ50% من طاقتها الاستيعابية

وأقرت اللجنة رفع الطاقة الاستيعابية للفعاليات العامة والخاصة إلى 60%، وتشمل الفعاليات المجتمعية والرياضية وفعاليات الأعمال والفعاليات الترفيهية، ورفع الطاقة الاستيعابية لقاعات الأعراس بحيث لا تتعدى 100 شخص في القاعة.

كما رفعت اللجنة الطاقة الاستيعابية للنقل العام إلى 75% مع السماح لثلاثة ركاب كحد أقصى بالإضافة إلى سائق المركبة في مركبة الأجرة سعة 5 ركاب وأربعة ركاب كحد أقصى بالإضافة إلى سائق المركبة في مركبة الأجرة سعة 7 ركاب.

وأكدت اللجنة حصرية دخول الأماكن العامة وفق نظام المرور الأخضر المعتمد تنفيذه بدءاً من 20 أغسطس، ومراعاة البرتوكول الخاص بالفعاليات العامة الذي يتطلب إبراز نتيجة فحص PCR استلمت 48 ساعة قبل بدء الفعالية.

يأتي القرار وفقاً لإستراتيجية اللجنة لإدارة عمليات الاستجابة التي تهدف إلى خلق القدر المناسب من التوازن بين حماية جميع أفراد المجتمع وضمان استمرار النمو الاقتصادي.

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