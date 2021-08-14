تحديث إجراءات الحجر المنزلي للمخالطين لحالة إيجابية في أبوظبي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أصدرت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة، تحديثاً لإجراءات الحجر المنزلي للمخالطين لحالة إيجابية، في إطار الحرص على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، اعتباراً من 15 أغسطس 2021.

وأوضحت اللجنة أن مدة الحجر للمطعمين تصل إلى 7 أيام، مع إعادة فحص مسحة الأنف PCR في اليوم السادس، وفي حال كانت النتيجة سلبية، يتم فك السوار الإلكتروني في اليوم السابع.

ويمتد الحجر لغير المطعمين لعشرة أيام، مع إعادة فحص مسحة الأنف في اليوم التاسع، وفك السوار الإلكتروني في اليوم العاشر في حال كانت النتيجة سلبية.

ويمكن للمخالطين المسجلين في برنامج الحجر المنزلي إجراء الفحص مجاناً دون الحاجة لحجز موعد وفك السوار الإلكتروني في مراكز تقييم كوفيد-19 المتميزة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" في ميناء زايد في أبوظبي، وفي العين في مركز المعارض في الخبيصي، وفي الظفرة في مدينة زايد أو إحدى مستشفيات الظفرة التابعة لشركة صحة.

تحديث إجراءات السفر لجميع القادمين إلى أبوظبي

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