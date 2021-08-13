«طرق دبي» تحصّن سائقي الـ «دليفري» برسائل توعية

المصدر: هنادي أبونعمة ■ دبي

وجّهت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، رسائل وإرشادات توعية إلى سائقي نقل الطلبات بالدراجات النارية (دليفري)، من أجل ضمان سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرق من حولهم، أثناء قيامهم بتوصيل الطلبات، مشدّدة على وجوب التزامهم بالسرعة المسموحة، وارتداء الملابس المعتمدة من الهيئة، والتي تطابق معايير السلامة العالمية، وأدرجت الهيئة تلك الرسائل في أحد فصول دليل إدارة طلبات النقل والتوصيل، الذي أصدرته في شهر يونيو الماضي.

ويوضح دليل النقل والتوصيل، الذي أعدته الهيئة بالتعاون والتنسيق مع شرطة دبي وبلدية دبي، أحكام وشروط ممارسة نشاط إدارة طلبات النقل والتوصيل، من خلال المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وهي المنشآت التي تدير عمليات توصيل الوجبات والمواد والأجهزة، وعمليات نقل الأثاث والمستندات والوثائق، وغيرها من العمليات المشابهة، من خلال المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية.

ودعت إرشادات التوعية التي نص عليها الدليل، إلى ضرورة حرص سائقي الدراجات النارية الـ«دليفري» على ارتداء الخوذة دائماً، واختيار الملابس التي تلبي معايير السلامة المعتمدة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، التي من شأنها حمايته حال السقوط عن الدراجة.

وشدّدت الهيئة ضمن تعليماتها على ضرورة أن يتجنب سائق الـ«دليفري» القيادة أثناء الطقس السيئ، لتجنب الحوادث، نظراً لإمكانية تأثير الأمطار والعواصف الرملية في قدرة سائقي الدراجات على الرؤية.

ودعت الإرشادات السائق إلى مراقبة السرعة، والالتزام بسرعة الطريق المُحددة للطرق السريعة والطرق السكنية وغيرها، حيث السرعة القصوى المسموح بها لدراجة التوصيل 100 كيلومتر في الساعة، وكذلك المحافظة على مسافة الأمان، لضمان وجود مسافة توقف كافية في حالة التوقف المفاجئ، تمكنه من رؤية السائق الذي أمامه.

وتتضمن الإرشادات ضرورة استخدم السائق الإشارات الضوئية عند تغيير مساره قبل ثلاث ثوانٍ على الأقل من الدوران، وكذلك أن يكون مرئياً، ويتجنب البقع العمياء، وأن يحرص على استخدام المصابيح الأمامية ليلاً.

ونبهت إرشادات الهيئة إلى ضرورة قيادة الدراجة أمام السيارة أو خلفها، بدلاً من الذهاب إلى جانبي السيارة، حيث البقع العمياء لسائقي السيارات هي اليسار واليمين الخلفي للسيارة، وعدم مشاركة مسار واحد مع المركبات، أو المناورة بشكل خطر بين حركة المرور، داعية سائقي الـ«دليفري» إلى استخدام كلتا المكابح عند محاولة التوقف المفاجئ، والحرص على استخدام كلتا المكابح في الوقت نفسه، وضرورة الضغط عليهما ببطء وثبات.

صيانة الدراجة وتفقدها

أوصت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ضمن دليل الإرشادات، سائقي الـ«دليفري» بوجوب المحافظة على صيانة الدراجة، والحرص على تفقدها قبل قيادتها في كل مرة، والتأكد من سلامة عمل جهاز التنبيه الصوتي (الهرن)، والإشارات الضوئية، والإطارات، وباقية الأضواء بشكلٍ صحيح.

ولفتت إرشادات الهيئة إلى ضرورة انتباه السائق إلى كل ما يُحيط به أثناء القيادة، وكل ما من شأنه التأثير بصورة سلبية في قيادته، بما في ذلك السائقون الآخرون، أو المشاة، أو ظروف ومخاطر الطريق، مشددة على أهمية حذر السائق من مشتتات القيادة، وعدم استخدام الهاتف المتحرك أثناء القيادة، محذرة من أن استخدامه مخالفة مرورية يعاقب عليها القانون بـ800 درهم وأربع نقاط مرورية.

• «طرق دبي» طالبت سائقي الـ«دليفري» بارتداء الخوذة واختيار الملابس وفق معايير السلامة.

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