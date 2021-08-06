«كهرباء دبي» تتبرّع بـ 30 مليون درهم لـ «مستشفى حمدان بن راشد الخيري»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة الجليلة، إحدى المؤسسات المندرجة تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عن تلقيها تبرعاً بقيمة 30 مليون درهم من هيئة كهرباء ومياه دبي، دعماً لإنشاء «مستشفى حمدان بن راشد الخيري لرعاية مرضى السرطان»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في أبريل الماضي، إحياءً لذكرى المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية بالمجان لمرضى السرطان من غير القادرين في دولة الإمارات، كأول مستشفى خيري من نوعه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة يختص بتقديم الرعاية الطبية والعلاجية لمرضى السرطان من الأسر المتعففة.

ويأتي التبرع ضمن مجموعة من التبرعات السخية من الجهات الخيرية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات الأعمال والشركات في دولة الإمارات، حيث استطاعت مؤسسة الجليلة في غضون أقل من أربعة أشهر جمع تبرعات بمبلغ 330 مليون درهم، مقتربةً بذلك من جمع المبلغ المستهدف والمقدّر بـ750 مليون درهم؛ من أجل دعم إنشاء المستشفى.

وثمّن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجليلة، إقبال المتبرعين من رجال الأعمال ومجتمع الأعمال والمؤسسات الحكومية والخاصة، وهيئات العمل المجتمعي والإنساني في الدولة بالتبرع للمستشفى.

وقال سموّه إن التسابق لعمل الخير يترجم القيم الإنسانية الأصيلة لمجتمع الإمارات في العطاء والتماسك الإنساني، والمساهمة الفاعلة في دعم المبادرات الإنسانية التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونحن نستلهم من رؤية سموّه لتعزيز عمل الخير من أجل صنع الأمل لحياة الناس، وبناء مستقبل أفضل للجميع».

وأشار سموّه، إلى أن الصحة هي حجر الزاوية في استدامة وتنمية أي دولة اقتصادياً، ومن هذا المنطلق تسعى مؤسسة الجليلة إلى بناء القدرات الطبية لتعزيز النظام الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة، معرباً عن امتنانه لهيئة كهرباء ومياه دبي على تبرّعها السخي، ولجميع المؤسسات التي تتعاون من أجل توفير رعاية صحية متميزة لفئات المجتمع.

بدوره، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «لا يقتصر عمل الهيئة على توفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه وفق أعلى معايير الاعتمادية والكفاءة، بل تسعى أيضاً لأن تكون مساهماً حقيقياً في تطوير البنية التحتية الطبية في الدولة، وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية والقدرة على الاستجابة للطوارئ والمتغيرات».

من جهتها، قالت عضو مجلس الأمناء رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجليلة، الدكتورة رجاء عيسى القرق، إن «مؤسسة الجليلة تعمل مع شركائها والجهات المانحة لتقديم برامج مبتكرة في قطاعات العلاج والتعليم والبحث، لدعم برنامج العمل الوطني للصحة في الإمارات، من أجل الوصول إلى نظام رعاية صحية عالمي المستوى».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة، الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء: «إن دعم المتبرعين جزء لا يتجزأ من نجاحنا في تطوير مستشفى حمدان بن راشد الخيري لرعاية مرضى السرطان، ونحن ممتنون لهيئة كهرباء ومياه دبي، التي تجمعنا معها شراكة طويلة الأمد، لالتزامها بمساعدتنا، في سبيل تحقيق رؤيتنا، لدعم مرضى السرطان وعائلاتهم».

ومن المقرر أن يضم المستشفى الذي يحمل اسم المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ويقام على مساحة بناء 50 ألف متر مربع، 250 سريراً، وخبرات متميزة وتقنيات طبية متطورة لتقديم خدمات رعاية شاملة لمرضى السرطان تتضمن خدمات الوقاية، والتشخيص، والعلاج، والرعاية الطبية، وخدمات العيادات الخارجية، والإسعافية والتشخيصية، بالإضافة إلى خدمات المرضى المقيمين والعمليات الجراحية. وسيتم بناء المستشفى على مرحلتين؛ من المتوقع أن يتم افتتاح المرحلة الأولى بحلول نهاية عام 2023، بسعة 150 سريراً، وقدرة على علاج 30 ألف مريض سنوياً.

• «المستشفى يسهم في تطوير البنية التحتية الطبية في الدولة، وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية».

• «المستشفى ينفّذ على مساحة 50 ألف متر مربع، والمرحلة الأولى منه تخدم 30 ألف مريض سنوياً».

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