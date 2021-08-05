حمدان بن محمد يصدر قرارَين بتعيين مديرين تنفيذيين في هيئة الثّقافة والفُنون بدبي

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (23) لسنة 2021، بتعيين منصور حسين لوتاه، مُديراً تنفيذيّاً لقطاع العمليّات المُسانِدة بهيئة الثّقافة والفُنون في دبي.

كما أصدر سموه قرار المجلس رقم (24) لسنة 2021، بتعيين سعيد مبارك خلفان خرباش المري، مُديراً تنفيذياً لقطاع الفُنون والآداب بهيئة الثّقافة والفُنون في دبي.

ويُعمل بالقرار رقم (23) لسنة 2021 اعتباراً من 1 يونيو 2021، ويعمل بالقرار رقم (24) لسنة 2021 اعتباراً من 1 يوليو 2021، ويُنشران في الجريدة الرسمية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news