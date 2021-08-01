براند دبي وبلدية دبي تختاران 30 إماراتياً لإعادة تصميم 10 حدائق عامة

المصدر: دبي - وام

كشفت "براند دبي" الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وبلدية دبي، عن 10 حدائق عامة سيتم إعادة تصميمها في دبي ضمن مبادرة مشتركة بين الطرفين، تتماشى مع أهداف خطة دبي الحضرية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والرامية إلى جعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.

جاء ذلك خلال الحدث الذي نظمته "براند دبي" في مقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي بمشاركة بلدية دبي، والذي أعلن فيه الجانبان عن اختيار 30 فرداً من المجتمع الإبداعي الإماراتي معظمهم من الخريجين الجدد والمهنيين الشباب، وذلك للمشاركة في تصميم الحدائق العشرة المعلن عنها، حيث تم اختيارهم بناءً على السيرة الإبداعية لأعمالهم الفنية في مجال انتاج وتصميم مرافق الحدائق بمواد صديقة للبيئة وأساليب بناء حديثة ومبتكرة تساعد على تنشيط حيوية الحدائق وجذب الزوار.

وقال مدير إدارة التخطيط التنفيذي بالإنابة في بلدية دبي عاصم عبد الرزاق القاسم، "ان الحدائق الـــ 10 التي تم اختيارها تتوزع في المناطق السكنية التالية: المزهر 1، محيصنة 3 ، البرشاء 2 ، القوز 1 ، الورقاء 2 ، ند الشبا 4 ، الطوار 3 ، عود المطينة 2 ، والورقاء 4 وأم سقيم 2، مؤكداً أن هذه المبادرة المشتركة ستساهم في زيادة المساحات الخضراء العامة في دبي بهدف تعزيز الرفاهية والاستدامة". مؤكداً أن المشاركين الإماراتيين سيساهمون في إضافة أبعاد جديدة للإبداع والتميز إلى مشروع تصميم الحدائق.

وأضاف القاسم، "بهذه المناسبة نحن سعداء أن نعلن ايضاً أن الرؤية المبتكرة لهذا المشروع المشترك بين "براند دبي" و "بلدية دبي" سيدعم عضوية مدينة دبي في شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، وذلك من خلال توسيع الفرص للمبدعين في القطاع الثقافي بالمشاركة في إعادة تصميم حدائق دبي، وتحفيز إشراك الطاقات الشبابية في المشاركة في تخطيط وبناء المدينة بمجال التصميم الحضري المستدام.

بدورها قالت مديرة المشاريع الإبداعية في براند دبيشيماء السويدي، "دبي وجهة مفضلة للمبدعين وأصحاب الأفكار الخلاقة على مستوى العالم، ونحن نحرص دائماً في كل مشاريعنا على اشراك هذه الفئة من المجتمع، ولا سيما المواهب الإماراتية المبدعة التي نوليها اهتماماً كبيراً لتكون شريكاً في رؤيتنا بإضفاء لمسات إبداعية جديدة في دبي".

وأضافت السويدي، "سيتم تقسيم المشاركين على ثلاث مجموعات تتألف من 10 مهندسين معماريين و 10 مصممي ديكور داخلي و 10 من منظمي الأحداث والفعاليات الإبداعية، مؤكدة أن جميع المشاركين الذين تم الإعلان عنهم اليوم، تم اختيارهم من بين أكثر 100 مشارك تقدموا للمشاركة بأعمالهم وفق مفهوم التصميم الحضري المستدام.

وأوضحت السويدي، ان براند دبي ستعمل عن كثب مع المشاركين لتطوير أفكارهم بشكل مبتكر، ولتحقيق هذا الهدف ستوفر "براند دبي" للمشاركين مساحة عمل خاصة بهم في مقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، والذي يحظى بمساحات عمل إبداعية متكاملة.

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