حملة أمنية في الشارقة لرصد السلوكيات السلبية

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، متمثلة في مركز شرطة البحيرة الشامل، حملة أمنية في مناطق الاختصاص التابعة للمركز، من خلال تكثيف وجود الدوريات في المناطق الساخنة لرصد السلوكيات السلبية في تلك المناطق، وبدأت الحملة، منذ الشهر الماضي، وتستمر حتى نهاية العام الجاري.

‏وجاءت الحملة بهدف ‏رفع نسبة الشعور بالأمن والأمان، تحقيقاً لأهدافها المنسجمة مع استراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى زيادة نسبة الشعور بالأمن والأمان.

وأكد رئيس مركز شرطة البحيرة الشامل بالإنابة، المقدم محمد علي بن حيدر، على أهمية تنظيم مثل هذه الحملات الأمنية التي تعمل على تكثيف الوجود الأمني، ورصد السلوكيات السلبية لبعض الأفراد، إلى جانب رصد المركبات المهجورة والمهملة بين البنايات السكنية والساحات الرملية، للحد من خطورتها، بحيث من الممكن أن تكون ملاذاً لضعفاء النفوس.

ودعا بن حيدر مُلاك البنايات والمنشآت السكنية إلى ضرورة التعاون والإسهام في تحقيق أهداف الحملة، من خلال العمل على إنارة الأماكن المظلمة التابعة للمنشآت، كالممرات المحيطة بها ومواقف المركبات، لرفع نسبة الشعور بالأمان وخفض معدلات الجريمة، كما يدعو أفراد المجتمع إلى التعاون في حفظ سلامتهم وممتلكاتهم الشخصية، من خلال صف مركباتهم في الأماكن المخصصة لها، وعدم ترك الممتلكات الثمينة بداخلها، منوهاً إلى ضرورة التواصل مع الجهات الشرطية في حال رصد أي سلبية عبر الاتصال على الرقم 999 للحالات الطارئة، والرقم 901 للحالات غير الطارئة.

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