3 مستندات مطلوبة من الأطباء للحصول على الإقامة الذهبية

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

دعت حكومة الإمارات جميع الأطباء للتقدم بطلب الحصول على الإقامة الذهبية لهم ولأفراد أسرهم تقديراً لجهودهم وعطائهم وتضحياتهم وروح المسؤولية العالية التي أظهروها في مواجهة جائحة "كوفيد-19"ما أسهم بدعم الجهود التي تبذلها دولة الإمارات للحفاظ على سلامة وصحة المجتمع.

ونشر حكومة الإمارات أخيرا، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر يوضح الإجراءات المطلوبة للتقدم والحصول على الإقامة الذهبية، إذ بينت أنها " تتيح الفرصة لهم بالعمل والعيش في أرض هذا الوطن لمدة 10 سنوات.

وبينت أن المستندات المطلوبة هي جواز السفر، نسخة من تأمين صحي ساري المفعول، ترخيص مهني معتمد من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتقديم الطلب في إمارات أبوظبي، الشارقة عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، والفجيرة، عبر منصة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية(www.ica.gov.ae)، أو الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في إمارة دبي، (www.gdrfad.gov.ae) ، وأيضا يمكن زيارة مراكز الخدمات التابعة للهيئة في جميع إمارات الدولة.

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