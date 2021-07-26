"بلدية عجمان" تعلن تحويل خدمة دفع رسوم المواقف إلى خدمة ذكية بالكامل

المصدر: عجمان - وام

أعلنت دائرة البلديةوالتخطيط بعجمان تحويل خدمة دفع رسوم المواقف لخدمة ذكية بالكامل بعدما أوقفت عملية دفع الرسوم بالأجهزة التقليدية معلنة انتهاء العمل بها.

يأتي ذلك في إطار مواكبة الدائرة لتوجهات القيادة الرشيدة الساعية للمضي قدما في مضمار التحول الذكي في جميع الخدمات وتوفيرها للجمهور عبر التطبيقات الذكية التي توفر الكثير من الوقت و الجهد.

وقال مدير عام الدائرة عبد الرحمن محمد النعيمي إن الدائرة ماضية بقوة في تحويل خدماتها كافة إلى خدمات ذكية تصل للمتعامل في أي مكان و أي وقت من خلال تدشين التطبيقات الذكية و الأنظمة المتطورة التي تحقق الأهداف المنشودة.

وأضاف إن مواقف الإمارة كافة تشهد استخداما على مدار الساعة من قبل السكان و الزوار وعليه ارتأت الدائرة اعتماد خيارات الدفع الذكية و الأكثر سهولة ومرونة وأمانا خاصة في ظل الظروف السائدة وسط جائحة كوفيد 19 و في إطار الإجراءات الواجب اتباعها للتقليل من استخدام الأجهزة والعملات النقدية والعمل على استبدالها بالخيارات الذكية والبدائل المتاحة.

وأوضح النعيمي أن البدائل متنوعة أمام مستخدمي المواقف الذين بإمكانهم الانتفاع بالخدمة من خلال ارسال الرسائل النصية القصيرة أو باستخدام التطبيق الموحد للدائرة "MPDA " مؤكدا حرص الدائرة على تقديم الأفضل لجميع فئات المجتمع.

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