10 شروط و3 مزايا توفرها «كلية خليفة الجوية» للمواطنات

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

دعت وزارة الدفاع فتيات الوطن إلى الالتحاق بها كمرشحات طيارات في كلية خليفة بن زايد الجوية، مستعرضة ثلاث مزايا سوق يحصلن عليها الملتحقات، وهي راتب شهري خلال فترة الدراسة، الحصول على شهادة بكالوريوس علوم الطيران معترف بها من وزارة التعليم العالي، وتوفير السكن والرعاية الصحية.

وبنت الوزارة أن هناك 10 شروط للالتحاق هي: أن تكون من مواطنات دولة الامارات العربية المتحدة، وأن تكون حاصلة على الثانوية العامة فأعلى، أن لا تكون قد طردت من الخدمة العسكرية لأي سبب من الأسباب.

بالنسبة للمرشحة أو من انتهت خدمتها في القوات المسلحة، أن لا يقل العمر عن 17 سنة ولا يتجاوز 23 سنة، وأن لا يقل طول القامة عن 163 سم، وأن تكون حاصلة على شهادة اللغة الإنجليزية (الأمسات)، وأن تكون حسنة السيرة والسلوك وغير محكوم عليها في أي جريمة مخلفة بالشرف والأمان، اجتياز جميع الفحوصات الطبية، واجتياز المقابلة الشخصية، موافقة ولي الأمر.



وذكرت أن الوثائق المطلوبة هي صورة مصدقة من الشهادة الدراسية، وثلاث صور من جواز السفر مع الأصل، وصورتين لخلاصة القيد مع الأصل، وصورة من شهادة الميلاد، وصور شخصية.

وبالنسبة لأماكن التسجيل، فقد حددت الوزارة خمسة أماكن هي شعبة تجنيد أبوظبي (معسكر آل نهيان)، قسم تجنيد منطقة الظفرة (قاعدة ليوا)، شعبة تجنيد العين (معسكر العين)، شعبة تجنيد الشارقة ( منطقة الرحمانية)، وقسم تجنيد المنامة ( معسكر المنامة).

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