حاكم الشارقة يطلق أحدث المشروعات السياحية في خورفكان

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، استراحة السُّحب، أحدث المشروعات السياحية النوعية بمدينة خورفكان، التي تقع على ارتفاع 600 متر فوق مستوى سطح البحر.

وأزاح سموه لدى وصوله الستار التقليدي، إيذاناً بالافتتاح الرسمي، ليبدأ بعدها جولته صعوداً إلى مبنى الاستراحة من خلال الطريق الحديث، الذي صُمم ونُفذ وفق أفضل المعايير والاشتراطات العالمية، وبانسيابية عالية تمكن جميع المركبات من الصعود والنزول بكل سلاسة ويسر.

ويبلغ طول الطريق الموصل إلى استراحة السحب 6.5 كيلومترات، ويشتمل على حارتين للصعود وحارة للنزول، وتراوح درجات الميول بالطريق ما بين 3% و9.7%، ما يوفر أفضل درجات الأمان لمرتاديه. وافتتح سموه بعد ذلك مبنى استراحة السحب، واطلع على ما يتضمنه من مرافق وخدمات للزوار، مستمعاً سموه إلى شرح مفصل من رئيس هيئة تنفيذ المبادرات (مبادرة)، المهندس صلاح بن بطي المهيري، حول المبنى الذي يتكون من طابقين، بمساحة إجمالية 2788 متراً مربعاً، ويشتمل الطابق الأرضي على مطعم ومقهى يسع 88 شخصاً في القاعة الداخلية، و48 في الشرفة الخارجية، أما القبو فيحتوي على قاعة متعددة الأغراض تسع 62 شخصاً، ومصلى للرجال، وآخر للنساء، ودورات مياه، ومرافق خدمية وإدارية.

وتجوّل سموه في أرجاء الاستراحة، مطلعاً على الشرفات الداخلية والخارجية، التي توفر إطلالات للمناظر الرائعة على مدينة خورفكان.

وتضم الاستراحة التي نفذت على مساحة 10 آلاف و250 متراً مربعاً منطقة ألعاب للأطفال، وزينت المنطقة المحيطة بالاستراحة بالمساحات الخضراء، حيث تمت زراعة 8700 شجرة، وتوفير 89 موقفاً للسيارات.

واختتم سموه جولته بتدشين المسار الجبلي، الذي يصل بين استراحة السحب واستراحة سد الرفيصة، ويوفر المسار لمحبي الرياضات الجبلية والمغامرات وممارسي الرياضة تجربة مميزة بين جبال خورفكان.

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