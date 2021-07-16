توظيف.. 6 نصائح حكومية للحفاظ على صحة الموظف

المصدر: إعداد: أشرف جمال

عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أخيراً، سلسلة ورش افتراضية لموظفي الحكومة الاتحادية، بهدف تعريفهم بالدليل الاسترشادي لمعايير الصحة والسلامة المهنية، لبيئة العمل المكتبية في الحكومة الاتحادية (مقار العمل أو المنازل)، الذي أطلقته الهيئة، لتعريف الوزارات والجهات الاتحادية وموظفي تلك الجهات بأفضل ممارسات ومعايير الصحة والسلامة المهنية، المطبقة عالمياً في بيئة العمل المكتبية أوالمنزلية.

وحاضرت في ورشة عمل، رئيسة قسم السياسات والبحوث في الهيئة، آسيا البلوشي، متناولة جانباً من الإرشادات العامة التي يقدمها الدليل للموظفين للمحافظة على صحتهم الجسدية، حيث ركّزت البلوشي خلال المحاضرة على ست نصائح أو إجراءات للحفاظ على الصحة العامة للموظف، تشمل «المحافظة على الوزن، وتنظيم الغذاء، وممارسـة الرياضة، والمحافظة على روتين صباحي يومي عند الاستيقاظ، وعند مباشرة العمل، وشرب كمية كافية من الماء لضمان ترطيب الجسم والمحافظة على التركيز، وتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، لفوائدها على الجسم والحالة النفسية».

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