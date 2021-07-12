«بلدية دبي» تغلق مغسلة و4 صالونات حلاقة لمخالفة الإجراءات الوقائية

المصدر: أمين الجمال - دبي

أغلقت بلدية دبي خمس منشآت، أمس، بسبب مخالفتها الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والاشتراطات التي وضعتها البلدية للحد من انتشار الفيروس.

وأفادت البلدية في تقرير اليوم بأن مفتشيها نفذوا 2335 زيارة ميدانية على المؤسسات والمنشآت التي تشرف عليها داخل إمارة دبي، وبلغ متوسط الالتزام بالإجراءات والاشتراطات الاحترازية 98%.

وشملت قرارات الإغلاق مغسلة في منطقة الكرامة لعدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية، وأربعة صالونات حلاقة في منطقة هور العنز والسوق الكبير والنهدة وجميرا، بسبب الاكتظاظ وعدم الالتزام بارتداء الكمامات وعدم الالتزام بالممارات الصحية والنظافة الشخصية.

وسجل مفتشو البلدية مخالفة واحدة على مؤسسة أخرى، ووجهوا 22 تنبيهاً، وبلغ عدد المؤسسات المستوفاة لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2307 مؤسسات.

وتجري فرق التفتيش بالبلدية زيارات تفتيشية روتينية، وزيارات مبنية على بلاغات المستهلكين، وتفرض غرامات بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي، داعية الجمهور إلى ضرورة إبلاغ البلدية عن أي مخالفات أو ملاحظات بهذا الشأن.

وتحرص البلدية على متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتتضمن اشتراطات ملزمة، ومنها التباعد الاجتماعي، وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات، والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، كما يتم التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير.

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