شرطة أبوظبي تدعو الجمهور إلى التواصل مع "خدمة أمان" لتعزيز أمن المجتمع

المصدر: موقع الإمارات اليوم

دعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى المبادرة تجاه أمن وسلامة المجتمع و عدم التردد في التواصل مع "خدمة أمان " للإبلاغ عن أية معلومات أمنية أو مجتمعية أو مرورية من شأنها المساعدة في منع وقوع الجرائم قبل حدوثها والتصدي لجميع السلوكيات السلبية مؤكدةً أن تكامل جهود الشرطة في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع لا يتحقق إلا عبّر التعاون المشترك وتحمل المسؤولية بين مختلف القطاعات وأفراد المجتمع.

وأوضح مدير مركز المعلومات والرصد المقدم سلطان عبدالله السلامي أن خدمة "أمان" تتعامل مع المعلومات بسرية تامة و يتم تمريرها باحترافية ومهنية كاملة إلى إدارات وأقسام ومراكز الشرطة، والتي تقوم بدورها بالمتابعة وإجراء اللازم للتعامل معها .

وتتوفر الخدمة على مدار الساعة وتتيح لأفراد المجتمع الإسهام بدورهم في منع وقوع الجرائم قبل حدوثها، وذلك بسرية تامة عن طريق قنوات التواصل المتاحة كالرقم المجاني 8002626 (AMAN2626) أو بواسطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الالكتروني (aman@adpolice.gov.ae) أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

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