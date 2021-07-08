«تم» تتيح إنجاز 600 خدمة حكومية رقمياً في أبوظبي

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي:

ذكرت منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة أن تطبيقها الذكي «تم»، يتيح إنجاز أكثر من 600 خدمة حكومية رقمياً، لجميع أفراد المجتمع، إذ تستهدف الوصول إلى توفير 100% من الخدمات الرقمية المتكاملة للجهات الحكومية بإمارة أبوظبي عبر تطبيق «تم» بنهاية العام الحالي.

وتستهدف المنظومة تمكين سكان أبوظبي من الوصول إلى مجموعة شاملة من الخدمات الحكومية وإنجازها عبر نقطة اتصال واحدة.

وأشارت إلى الانتهاء من تطوير وتوفير 80% من الخدمات الرقمية المتكاملة للجهات الحكومية بإمارة أبوظبي عبر التطبيق، الذي يتماشى مع رؤية الإمارة الطموح في مجال التحول الرقمي، كأحد مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية (غداً 21) الذي يقود جهود تنمية الإمارة من خلال الاستثمار في الأعمال والابتكار والأفراد.

ويوفر التطبيق خدمات حكومية في مختلف المجالات الحياتية ومنها الخدمات الشرطية مثل حجز مواعيد اختبارات القيادة وتجديد رخص القيادة الخاصة من دون مغادرة منازلهم، والخدمات الاقتصادية مثل معاملات الحصول على تصاريح ومتطلبات إجراءات ترخيص الأعمال، وخدمات اجتماعية مثل التقدم للحصول على التراخيص المهنية.

ووفرت دائرة الثقافة والسياحة– أبوظبي، عدداً من خدماتها الرقمية عبر التطبيق مثل توفير معلومات حول أحدث الفعاليات التي تقام في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، وخدمات تنظيم حدث في أحد المواقع التابعة للدائرة أو طلب ترخيص مرشد سياحي.

وأكدت هيئة أبوظبي الرقمية، أن الرؤية الأساسية للتطبيق بُنيّت من منطلق تسهيل وتيسير الخدمات الحكومية على نحو يسهم في عملية النمو المستدام التي تشهدها الإمارة، إذ حرصت على أن يقدم تطبيق (تم) تجربة متكاملة بسيطة وسهلة الاستخدام لجميع أطياف المجتمع، داعية كل فرد من أفراد مجتمع إمارة أبوظبي في هذه المرحلة على تحميل التطبيق على هواتفهم الذكية وتجربة الخدمات الرقمية المتكاملة فيه.

وتركز (تم)، المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، على تحقيق أعلى مستويات التميز في تقديم الخدمات الحكومية من خلال إحداث تحولات إيجابية في نماذج تقديم الخدمات من خلال اتباع نهج يتمحور حول متطلبات المتعاملين.

وتهدف منظومة الخدمات الحكومية الموحدة إلى الارتقاء بتجارب المتعاملين من خلال توظيف أحدث التقنيات المبتكرة وتحويلها إلى أدوات سهلة الاستخدام، إلى جانب تحقيق تحول جذري ونقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات الحكومية لجميع المتعاملين في إمارة أبوظبي وتمكينهم من إنجاز الخدمات التي يحتاجونها بشكل سلس باستخدام منصة واحدة.

وتشير مؤشرات حكومة أبوظبي إلى ارتفاع نسبة تبنّي الخدمات الرقمية من قبل المتعاملين الذين تبنوا بالفعل التوجه الرقمي في أداء معاملاتهم إلى 94%، ستعمل الخدمات المتكاملة للجهات الحكومية على زيادة هذه الأرقام بهدف الوصول إلى نسبة عالية من المستخدمين لتطبيق»تم«بنهاية عام 2021.

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