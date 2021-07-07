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    شرطة أبوظبي: لاتغيير لسرعة ضبط الرادار في نفق الشيخ زايد

    المصدر:
    • أحمد عابد - أبوظبي
    التاريخ:

    نفت شرطة أبوظبي ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، حول تغيير سرعة ضبط الرادارفي "نفق الشيخ زايد" بأبوظبي.

    ودعت السائقين إلى الاسترشاد باللوحات المرورية للسرعات على جانبي الطريق، و"الشاشات الالكترونية" مؤكدةً أن سرعة ضبط الرادار في "النفق"، هي 80 كم/الساعة، كما ناشدت الجمهور بضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب نشر وتداول المعلومات المغلوطة، وغير المؤكدة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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