لأول مرة في المنطقة إطلاق Violife® من Upfield بديل الجبن التقليدي الحاصل على الجوائز

المصدر: مادة إعلانية

أطلقت شركة أبفيلد، أكبر شركة للمنتجات النباتية في العالم، علامتها التجارية الجديدة Violife® في دولة الإمارات العربية المتحدة، بغرض تلبية الطلب المتزايد على الأطباق النباتية في المنطقة. تتميز العلامة التجارية الجديدة الحاصلة على الجوائز العالمية بخلوها من مسببات الحساسية بفضل قوامها النباتي بنسبة 100%. كما وتقدم Violife® إضافة جديدة لعلامتي Flora Plant Butter و Flora Plant Cream للراغبين بتقديم وصفات نباتية شهية والاستمتاع بتجربة طهي فريدة من نوعها.

باتت دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الداعمة لخيارات الطعام النباتية بشكل أكبر، نظراً لارتفاع وتيرة وتتطور طرق البحث عن بدائل نباتية لوجبات الطعام اليومية في المنازل، وفي ظل استمرار نمو هذا الاتجاه العالمي واتساع شعبيته في المنطقة.

قامت YouGov الشركة العالمية المتخصصة بجمع وتحليل البيانات، بإجراء دراسة استقصائية حديثة حول النظم الغذائية في الإمارات العربية المتحدة، والتي كشفت أن حوالي نصف المشاركين في الاستبيان، استبدلوا منتجات الألبان بمنتجات أو مشروبات ذات قوام نباتي خلال العام الماضي، بالإضافة إلى أن إثنان من كل خمسة مشاركين يفضلون اختيار الأطباق الخالية من مسببات الحساسية عند تناول الطعام في الخارج أو طلب الوجبات إلى المنزل. وتعتبر هذه النتائج منطقية على اعتبار أن 60% من جيل الألفية حول العالم يعتبرون أنهم يتمتعون بالمرونة، وهم يشكلون حوالي 46% من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة.

شهدت فترة الإغلاق في عام 2020، تحول عدد كبير من المستهليكن في الإمارات، إلى نظام غذائي نباتي نتيجة لتزايد المخاوف المتعلقة بالصحة، والتأثير السلبي الكبير الذي يخلفه إنتاج الألبان واللحوم ورعاية الحيوان على البيئة، بالإضافة إلى إتجاه عدد كبير من المطاعم والفنادق إلى تقديم قوائم طعام نباتية متكاملة ولذيذة.

وقال السيد راينر ويرمان، المدير العام لشركة أبفيلد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال حفل إطلاق علامة Violife® الجديدة: " شهد الطلب على الأطباق النباتية ارتفاع تدريجي في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث بات الوعي الصحي والاستدامة البيئية هي الشعارات الجديدة التي يتخذها المستهلكين العاديين والطهاة وذلك لأسباب وجيهة. كما ويمثل إطلاق Violife® في الإمارات العربية المتحدة، توفير خيارات نباتية جديدة ولذيذة لتشجيع وجذب المستهلكين الراغبين في التحول إلى أسلوب حياة صحي".

تعتبر Violife® العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال تقديم بدائل نباتية للجبن، مع أكثر من 30 عام من الخبرة في التطوير والإنتاج، وصنع منتجات نباتية تتمتع بمذاق رائع. يمكن استخدام Violife® كبديل صحي للجبن، لتقديم مجموعة كبيرة من الوصفات اللذيذة، الخالية من منتجات الألبان والمواد الحافظة واللاكتوز والغلوتين والمكسرات والصويا، حيث يعتمد كل منتج على زيت جوز الهند ومدعّم فيتامين B12، المعروفان بفوائدهما الصحية ودورهما الحيوي في عملية التمثيل الغذائي في الجسم.

استضافت أبفيلد حدثاً حصرياً في إمارة دبي، كجزء من حملة إطلاق علامة Violife® في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتقدم أحدث مجموعة من الأجبان النباتية على شكل شرائح وقوالب، ومكعبات قابلة للدهن. وستتوفر المجموعة الكاملة الجديدة قريباً في جميع المتاجر المحلية في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل علامة Violife® التجارية عن كثب مع الشركات المتخصصة في مجال الضيافة والمطاعم لمساعدتهم على تلبية الطلب المتزايد على الأطباق النباتية.

ومن المقرر أن تعلن أبفيلد خلال الأسابيع المقبلة، عن المزيد من التعاون والفرص لعملائها، بهدف مساعدتهم على التوسع ودعمهم في الاعتماد على علامة Violife® بشكل أكبر في منتجاتهم الغذائية، نظراً لتحول المزيد من الناس في الإمارات العربية المتحدة إلى النظام الغذائي النباتي، في ظل الاتجاه الجديد للطهي والذي يمهد لإحداث تغير جذري في عادات تناول الطعام في المنطقة.

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