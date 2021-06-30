«إقامة دبي» تتابع معاملات العملاء بـ «أنت مميز»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي خدمة «أنت مميز»، التي تتيح إدارة ومتابعة إجراءات المعاملات، وتجعل المتعامل على تواصل مستمر مع فريق الخدمة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

وأفادت الإدارة بأن خدمة «أنت مميز» تهدف إلى متابعة طلبات واستفسارات المتعاملين، من الشركات والأفراد المواطنين والمقيمين، التي تتعلق بخدمات إقامة دبي، وذلك استجابةً للمتغيرات، وابتكار حلول للتحديات، وتحقيق مبدأ جودة الحياة في دبي.

وقال مدير عام الإدارة، اللواء محمد أحمد المري: «نستهدف تحقيق متطلبات المتعاملين من خلال الخدمات التي تميز دبي عن العالم، وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالتركيز على سعادة المتعاملين واعتبارها أولوية للحكومة، ارتأينا تقديم حزمة خدمات عبر (أنت مميز)، ضمن الجهود الرامية إلى تقديم خدمات استباقية تعزز من جودة الحياة في دبي، وتسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة».

وأشار إلى أن الإدارة تحرص على ترجمة التوجهات الحكومية التي لا تكتفي بمرحلة رضا المتعاملين، بل تؤكد على تحقيق مبدأ الرفاهية والسعادة للمواطنين والمقيمين، باعتبارها تتصدّر أولويات الأجندات الوطنية في القطاعات كافة.

وكشف المري عن وضع خطة ممنهجة، سيبدأ العمل بها اعتباراً من السابع من يوليو المقبل، لإيجاد حلول مبتكرة لمتابعة الطلبات المقدمة، من خلال تخصيص فريق من الموظفين يتميزون بكفاءات عالية وخبرات تراكمية لمصلحة حزمة خدمات «أنت مميز»، وذلك لضمان تحقيق كل الأهداف المدرجة بهذا الشأن. وأوضح أن الهدف من هذه الحزمة المبتكرة، توفير قناة عمل موحدة ومرجعية دقيقة مصممة خصيصاً لتلائم احتياجات المتعاملين، إذ يتولى فريق إدارة عملية التواصل المباشر ويدرس ويحلل تلك الطلبات، ما يسهم في وضوح الإجراءات وعدم الحاجة إلى مراجعة مقر الإدارة بهدف التطور الدائم في الخدمات.

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