"تدوير" يزيل 60% من مسببات توالد الآفات في أبوظبي

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أعلن مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) عن تحقيق إنجازات نوعية غير مسبوقة خلال العام 2020، كللت جهود المركز في الارتقاء بقطاعات العمل والخدمات المقدمة، رغم الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الإنجازات التي حققها تنوعت بين جهود مكافحة آفات الصحة العامة ومشاريع الجمع والنقل والمشاريع والمنشآت بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي البيئي لدى كافة شرائح المجتمع، بالتوازي مع الجهود الاستثنائية خلال المشاركة في برنامج التعقيم الوطني.

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منجزات إدارة مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة شملت تنفيذ خطة مكافحة البعوض في إمارة أبوظبي، وإزالة مسببات البعوض في مختلف مناطق إمارة أبو ظبي، حيث تم إزالة أكثر من 60% من مسببات توالد الآفات في مختلف مناطق الإمارة، وتم كذلك خفض كميات المبيدات بنسبة 20% عن العام 2019 نتيجة استخدام المصائد الذكية، كما نفذت الإدارة خلال العام الماضي 10 برامج توعوية للجمهور حول مخاطر الآفات وطرق الوقاية منها، وتم التحقق من التزام 88% من المطورين بالتعميم الخاص بإدارة النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة.

فيما تضمنت أبرز منجزات إدارة مشاريع الجمع والنقل، خدمات جمع ونقل النفايات البلدية الصلبة، حيث بلغ متوسط عدد مرات تفريغ الحاويات,0004,212 ألف مرة ومتوسط الزيادة السنوية في الإمارة 3.2%، أما المتوسط الشهري للنفايات في الإمارة فقد بلغ 88.220 طناً، استخدم لها عدد حاويات بلغ 162,000 حاوية وخصص للتعامل معها 805 فرداً من القوى العاملة و215 من المعدات.

وبالنسبة لخدمات جمع ونقل النفايات الكبيرة، فقد بلغ المتوسط الشهري للنفايات كبيرة الحجم فعلى مستوى الإمارة 6,820 طنا بنسبة تغير السنوية 25.3%، بواقع 3.960 طناً في منطقة أبوظبي، 2,410طناً في منطقة العين، و450 طناً في منطقة الظفرة، فيما بلغ المتوسط الشهري لجمع ونقل النفايات الخضراء، بلغ على مستوى الإمارة 8,935 طنا بنسبة تغير السنوية 25.25%، بواقع 2.070 في منطقة أبوظبي، و2,125 طنا في منطقة العين، و4.740 طناً في منطقة الظفرة.

وأكد المركز، تحقيق العديد من الإنجازات خلال الجائحة منها توفير 3 محطات متنقلة خلال وقت قياسي والتي تم تركيبها وتشغيلها خلال 48 ساعة لمعالجة النفايات الطبية والخطرة تم وضعها في اهم مراكز الفحص والحجر الصحي واسهمت بشكل كبير في نجاح المركز في التعامل الناجح مع الجائحة.

كما حصل المركز على اعتماد 4 منتجات من الاسمدة العضوية من قبل وزارة البيئة والتغير المناخ، كما تم إنشاء وحدة طاقة شمسية جديدة في محطة الظفرة ورفع جودة الرقابة والتوعية في مشاريع الإمارة، ورفع كفاءة المحطات، إلى جانب المشاركة، كما بذل المركز خلال العام الماضي جهوداً مُضاعفة على صعيد رفع الوعي البيئي، خصوصاً في ظل انتشار وباء كورونا على الصعيد العالمي، وما رافقه من تبني لخطط مُحكمة وشاملة على صعيد البرامج والحملات التوعوية التي نفذها المركز.

ووصل عدد الحملات التوعوية التي نظمها المركز أو شارك فيها إلى ما يقارب 110 فعالية توعوية شاملة ضمن حملات مركزية موسعة في مدن الإمارة الثلاث، إلى جانب حملات فرعية متفرقة في مدارس ومؤسسات ومناطق تجارية وغيرها، حيث تعاملت جميعها مع أكثر من 254,430 نسمة من كافة مكونات المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين.

قال رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي لإدارة النفايات ( تدوير)، فلاح محمد الأحبابي: " إن المركز أصبح علامة فارقة ومصدر فخر لنا جميعاً، حيث يتبنى المركز استراتيجية على أرقى المستويات من أجل تحقيق الأهداف والوصول إلى الغايات، كما أن جهود المركز ومنجزاته تنسجم مع أولوية حكومة أبوظبي في تحسين جودة الحياة في المناطق الحضرية والريفية، والهدف الاستراتيجي المتعلق بالحفاظ على إمارة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وأكد الأحبابي أن (تدوير) يحرص أشد الحرص على تحقيق أفضل استفادة من النفايات، ومناقشة الاستراتيجيات والتقنيات التي تحولها إلى موارد، واستخدام تقنيات الجيل الجديد من أجل إدارة مستدامة للنفايات، لدعم رؤية الحكومة لاقتصاد مستدام.

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