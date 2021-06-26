3 مواطنين يخصصون 11 وقفاً لدعم المشروعات الخيرية في دبي

المصدر: دبي ■ وام

أعلنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي إضافة أوقاف جديدة لمشروعات الأوقاف في الإمارة، تنوعت ما بين عقارات ورخص تجارية.

واستقبلت المؤسسة مواطناً من المحسنين خصص تسعة عقارات لتكون أوقافاً في الإمارة، تتنوع ما بين أوقاف ذرية وخيرية، تجاوزت قيمتها 17 مليون درهم.

كما استقبلت محسنين أوقفا رخصتين تجاريتين للاستثمار «ش.م.م» كوقفين خيريين.

وسجلت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي، بنهاية العام الماضي، الوقف رقم 717، لتتجاوز بذلك قيمة إجمالي أصول الأوقاف المسجلة لديها في الإمارة سبعة مليارات درهم، تعود إلى 442 واقفاً وواقفة سجلوها لدى المؤسسة. ورحبت المؤسسة بالواقفين الجدد، وأثنت على مشروعاتهم الوقفية التي ستسهم في دعم مصارف الخير، ومنها مصارف التعليم والصحة والغارمين والأيتام، مشيرة إلى أنها بدأت فوراً في عمليات تسجيل الأوقاف وإدارتها لتعزيز العائد منها بما يسهم في تنميتها، وبالتالي تنمية الدعم المقدم للمصارف الخيرية.

وقال الأمين العام للمؤسسة، علي المطوع، إن المجتمع الإماراتي زاخر بالمحسنين الذين يدركون أهمية الوقف، ويوقفون عقارات ومشروعات تجارية لخدمة المصارف الخيرية والإنسانية بما يعود بالنفع على الفرد والأسرة والمجتمع.

وأكد المطوع أهمية تعزيز مفهوم الوقف كركن أساسي في المجتمعات الأكثر تطوراً لتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراده، مشيراً إلى أهمية الدعم الذي يقدمه أصحاب الأيادي البيضاء لمساندة الفئات المستحقة، إذ يسهم في تمكين المؤسسة من الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستحقين، وتوفير المساعدات التي يحتاجونها.

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