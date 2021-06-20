«الأرصاد»:4 سمات لفصل الصيف في الدولة

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أبلغ المركز الوطني للأرصاد «الإمارات اليوم» بأن هناك 4 سمات رئيسة تميّز فصل الصيف في الدولة، هي "ارتفاع درجات الحرارة، تكوّن السحب الركامية التي تؤدي إلى سقوط أمطار أحياناً، زيادة الرياح المحمّلة بالغبار والأتربة والتي تؤدي إلى تدّني مدى الرؤية الأفقية، بالإضافة إلى زيادة الشعور أو الإحساس بالرطوبةبالرغم من أن نسبة الرطوبة في الهواء خلال شهر يونيو أقل مقارنة بالشهر الماضي"، لافتاً إلى أن الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على معظم المناطق،سمة بدأ الشعور بها من منتصف شهر مايو الماضي، إذ وصلت درجات الحرارة في بعض الأحيان على الدولة خلال الفترة الأخيرة إلى 50 درجة مئوية، ما يعني أن الطقس بات حاراً.

وأشار المركز إلى أنه وفقاً للإحصاءات المناخية، والسجلات التاريخية الخاصة ببداية فصل الصيف فإن متوسط درجة الحرارة يراوح ما بين 33 و35.7 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 39.7، و42.7 درجة مئوية، فيما يراوح متوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 26.6 و29.2 درجة مئوية، وكانت أعلى درجة حرارة عظمى تم تسجيلها خلال هذا الشهر، 52 درجة مئوية في منطقة «الياسات» عام 2010، بينما كانت أقل درجة حرارة 14.1 درجة مئوية، في منطقة «ركنة» سنة 2004.

ونوّه إلى أن متوسط سرعة الرياح خلال يونيو يبلغ 13 كم/‏‏‏ساعة، إذ كانت أعلى سرعة رياح سجلت خلال هذا الشهر 125.2 كم/‏‏‏ ساعة في جبل مبرح في 2010، لافتاً إلى أن متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر بلغ 43%، إذ يراوح متوسط الرطوبة العظمى ما بين 62% و87%، ومتوسط الرطوبة الصغرى ما بين 14% و27%..

و توقّع المركز، أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ومغبر أحياناً، وغائم جزئياً شرقاً، مع احتمال تكوَن السحب الركامية بعد الظهر، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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