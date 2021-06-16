بالصور.. تطوير وتجميل 3 «دوّارات» في أبوظبي

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

بدأت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال مركز بلدية الشهامة، تنفيذ أعمال تطوير وتجميل 3 دوّارات في منطقتي الشهامة والرحبة، هي: الدوار المقابل لنادي الوحدة، والدوار المقابل لحديقة الرحبة، ودوار منتزه الشريعة، وذلك عبر زراعة الزهور الموسمية والأشجار والنبات الطبيعية ومغطيات التربة، وفرش الحصى التجميلي.

وتتضمن أعمال تطوير الدوار المقابل لنادي الوحدة، تجميل مساحة 2,900 متر مربع بالأصول الزراعية والمواد الصلبة، حيث تمت زراعة 6944 زهرة موسمية، وزراعة 1690 متراًمربعاً بمغطيات التربة، وكذلك زراعة أسوار نباتية بطول 117 متراً، وزراعة 255 نبتة محلية، و100 شجيرة، بالإضافة إلى فرش مساحة 800 متر مربعبالحصى التجميلي، وتنفيذ فواصل خرسانية بطول 247 متراً كأعمال تجميل بمواد صلبة.

كما تشمل أعمال تطوير الدوار المقابل لحديقة الرحبة تجميل مساحة تبلغ 4,100 متر مربعبالأصول الزراعية والمواد الصلبة، حيث تمت زراعة 4816 زهرة موسمية، وزراعة 248 شجيرة، وزراعة 1144 متراً مربعاً بمغطيات التربة، وكذلك زراعة 4 من أشجار الزيتون، بالإضافة إلى فرش مساحة 1870 متراً مربعاً بالحصى التجميلي،وتنفيذ فواصل خرسانية بطول 300 متر.

بينما تتضمن أعمال تطوير دوار منتزه الشريعةتجميل مساحة تبلغ 4,980 متراً مربعاً بالأصول الزراعية والمواد الصلبة، حيث تمت زراعة 1344 زهرة موسمية، وزراعة 1375 متراً مربعاً بمغطيات التربة، وكذلك إعادة ترتيب الأشجار ونخيل الواشونطونيا الموجودة سابقاً في الدوار كتجميل طبيعي زراعي، بالإضافة إلى فرش 1000 متر مربعبالحصى التجميلي، وتنفيذ فواصل خرسانية بطول 503 أمتار كأعمال تجميل بمواد صلبة.

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