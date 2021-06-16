شرطة دبي تمثّل الإمارات في "سباق الألف ميل" الدولي للسيارات الكلاسيكية الأشهر في إيطاليا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشارك شرطة دبي في سباق الألف ميل "1000 Miglia" السباق الأقدم والأجمل عالمياً للسيارات الكلاسيكية، الذي تشهده إيطاليا في الفترة من 16 حتى 19 يونيو الجاري، وذلك قبل ستة أشهر فقط من استضافة دولة الإمارات مرحلة حصرية خاصة من السباق تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط بدعم من مكتب الهوية الإعلامية لدولة الإمارات وتغطي إمارات الدولة السبع بمناسبة اليوبيل الذهبي لقيام اتحاد الدولة.

وتأتي مشاركة شرطة دبي تلبية للدعوة التي وجهتها إليها اللجنة المنظمة للسباق الأجمل عالمياً الذي انطلق من إيطاليا قبل 94 عاماً، ولتحمل قيم شرطة دبي المجتمعية القائمة على حماية المجتمع وإسعاده وضمان أمن الناس والحرص على جودة حياتهم إلى الجمهور العالمي الذي يأتي من مختلف أنحاء العالم ليشاهد الحدث ويحتشد على جانبي الطرق الإيطالية الممتدة من شمال إيطاليا إلى عاصمتها.

وتعزز مشاركة شرطة دبي في السباق الإيطالي قيم التواصل الحضاري وتمد الجسور بين الشعوب والثقافات، كما تعرّف الملايين الذي يشاهدون السباق العالمي الأجمل بقيم التلاقي والشراكة والتعاون والحوار والاحترام المتبادل لكل الشعوب والتي أقامت دولة الإمارات اتحادها عليها قبل خمسين عاماً.

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منصة عالمية

ويشكل سباق 1000 ميل، الذي يعد الأشهر في العالم ويستقطب كل عام المشاهير وأعلام رياضة السيارات وهواتها ويتابع فعالياته المتنوعة الملايين في إيطاليا وأوروبا والعالم، ملتقى للثقافات المتعددة ومنصة دولية تجذب أقطاب صناعات حيوية مثل السياحة والضيافة والخدمات والسيارات والمحركات.

أجمل سباق

ويعتبر كثيرون سباق الألف ميل الذي ولدت فكرته في إيطاليا في 2 ديسمبر 1926 أجمل سباق في العالم، ويقوم مبدؤه على سباق تزامن على الطرق العامة المفتوحة على مسار يمتد على طول 1000 ميل (أو ما يعادل 1600 كيلومتر) ذهاباً وإياباً من مدينة بريشيا شمال إيطاليا إلى العاصمة الإيطالية روما وسط البلاد. ومن هنا جاء اسمه "سباق الألف ميل".

طيران الإمارات تحمل الـ "أس أل أس"

وتخوض شرطة دبي السباق الذي يضم عشرات السيارات الكلاسيكية والرياضية وفائقة الأداء بسيارة مرسيدس أيه أم جي أس أل أس الرياضية بمحرك ثماني الأسطوانات وقدرة 571 حصاناً، والتي تتولى "طيران الإمارات" نقلها إلى موطن السباق في إيطاليا.

إسعاد المجتمع

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العميد جمال سالم الجلاف: "مشاركة شرطة دبي في الفعاليات العالمية جزء أساسي من استراتيجية الشرطة المجتمعية التي أرستها القيادة الإماراتية في كافة عملياتنا لحماية المجتمع وضمان أمنه وإسعاده والتعريف بقيم الإمارات محلياً وعالمياً. وتلبية شرطة دبي دعوة المشاركة في سباق 1000 ميل في إيطاليا يأتي في سياق تمثيل هذه القيم الأصيلة القائمة على التواصل والتفاعل والاحترام المتبادل مع إبراز الصورة الحضارية لدولة الإمارات التي تستقبل بعد ستة أشهر مرحلة حصرية خاصة من السباق المعروف بالأجمل عالمياً، وذلك بالتزامن مع احتفالاتها باليوبيل الذهبي لتأسيس اتحادها الذي يحتضن أكثر من 190 جنسية في تناغم وانسجام وأمان قوامه العيش المشترك واحترام القانون."

وجهة عالمية

بدورها قالت نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات عالية الحمادي: "مشاركة شرطة دبي في فعاليات سباق الألف ميل في موطنه الأصلي إيطاليا بدعوة من منظميه تجسيد لقيم الانفتاح على مختلف الثقافات والشعوب ومقدمة لاستضافة دولة الإمارات النسخة الخاصة من السباق في ديسمبر المقبل في إماراتها السبع على مدى خمسة أيام بحضور أسطول السيارات النادرة ذات التاريخ العريق التي سيحظى الجمهور المحلي والعالمي بفرصة رؤيتها عن قرب على طرقات الدولة إلى جانب أبرز معالمها التي تعكس الهوية السياحية الموحّدة للإمارات، وتبرز موقعها كوجهة عالمية مفضلة للفعاليات الدولية التي يتابعها الملايين."

في الإمارات

ويحط السباق رحاله قريباً في دولة الإمارات للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً بين 5 و9 ديسمبر 2021، بدعم من مكتب الهوية الإعلامية لدولة الإمارات وتنظيم كلٍ من "1000 ميليا" الإيطالية و "أوكاتنيوم إكسبيرينسز" العالمية للسيارات والسباقات، وبالتزامن مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي لتأسيس اتحادها في تجربة حصرية أولى من نوعها في المنطقة تستضيفها دولة الإمارات من موقعها كوجهة عالمية للسياحة والأعمال، وتعرّف جمهوره العالمي بأبرز معالمها وتضاريسها الطبيعية.

فرصة

وقال الرئيس التنفيذي، لشركة أوكتانيوم إكسبيرينسز مارتن هالدر: "أن تجتمع السيارات الكلاسيكية النادرة والسيارات فائقة السرعة في سباق 1000 ميل الأجمل في العالم حدث استثنائي، ومشاركة شرطة دبي التي تمتلك أسطول السيارات الأغلى والأكثر تميزاً في العالم هو فرصة لجمهور السباق الإيطالي الأشهر للاطلاع على مشاركة دولية مميزة من دولة الإمارات."

تجربة غير مسبوقة

من جهته قال الرئيس التنفيذي لـ 1000 ميليا ألبيرتو بيانتوني: "تنظيم سباق الألف ميل الذي تغطيه سنوياً أكثر من 1000 وسيلة إعلامية يمثل احتفالاً بقيم الروح الرياضية والمشاركة والتنافس القائم على الاحترام المتبادل وهو نافذة على أجمل المعالم المتميزة والتضاريس الرائعة والتجارب الملهمة. وهذه التجربة ستشكل بلا شك خطوة غير مسبوقة تعزز التوسع الجغرافي للسباق الأجمل في العالم الذي يذهب إلى دولة الإمارات في ديسمبر المقبل."

منافسة

ويتنافس أهم صانعي السيارات الرياضية وأبرز جامعي السيارات الكلاسيكية في فئات السباق المختلفة والتي تشمل السيارات الكلاسيكية، والسيارات الرياضية، والسيارات فائقة الأداء. وكان سباق الألف ميل تاريخياً ميدان تنافس أهم علامات السيارات الرياضية مثل فيراري، ومرسيدس، وبورشه، وألفا روميو، وجاغوار.

100 سيارة

وتجول 100 سيارة فريدة ضمن المرحلة الخاصة بدولة الإمارات من سباق الألف ميل الذي يستمر لخمسة أيام من 5 حتى 9 ديسمبر 2021 على أجمل طرق الدولة في إماراتها السبع، حيث تمر السيارات الكلاسيكية والرياضية وفائقة السرعة المحملة بتاريخ عريق من الإنجازات والأرقام القياسية العالمية من حقب زمنية مختلفة، على أبرز معالم الإمارات لتعرض للعالم هويتها السياحية الموحدة ومشاهد الطبيعة الساحرة لتضاريسها المتنوعة

وتستقبل طرق الإمارات التي تعد بين الأفضل في العالم السباق الأول من نوعه في الدولة والمنطقة في موسم شتائها القادم بطقسه المعتدل، فيما يحظى جمهوره من المتابعين الشغوفين من مختلف أرجاء العالم بفرصة زيارة الإمارات ليتابعوا عن قرب فعاليات المرحلة الاستثنائية غير المسبوقة في تاريخ السابق الذي وصل إلى عامه الـ94.

أرقام عالمية

وتسجل شرطة دبي أرقاماً قياسية عالمية عدة بأسطولها من السيارات الفارهة والرياضية وفائقة الأداء. وتضم قائمة سيارات شرطة دبي الفارهة، ضمن أسطولها الأغلى والأسرع بين دوريات الشرطة حول العالم، أسماء عالمية في صناعة السيارات الفاخرة والسريعة أبرزها "بوغاتي فيرون"، و"فيراري أف أف"، "وأستون مارتن ون 77" و"لامبورجيني أفانتادور"، و"بنتلي كونتيننتال جي تي كوبيه"، و"مازيراتي جران توريزمو"، و"ماكلارين أم بي"، و"مرسيدس أس أل أس"، و"أودي آر 8"، و"لكزس آر سي أف"، و"نيسان جي تي آر"، "وفورد موستانج روش"، و"شفروليه كامارو"، و"مرسيدس جي واجن رباعية الدفع".

وفيما قد تصل السرعة القصوى لبعض سيارات شرطة دبي حتى 407 كيلومتر في الساعة، وتتمكن من الانطلاق من السكون حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 2.5 ثانية فقط، يمكن لسعة محركات مركباتها أن تصل حتى 7.3 ليتر بواقع 12 أسطوانة تحت غطاء المحرك.

بالمقابل، تمتلك شرطة دبي العديد من السيارات الصديقة للبيئة ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة مثل سيارة "بي أم دبليو آي 8" الكهربائية، وسيارة "تسلا" ذات المحرك الكهربائي، بالإضافة إلى سيارات "رينو زوي" الكهربائية.

مكانة

ويتزامن انعقاد النسخة الحصرية من سباق ميلي 1000 الأجمل في العالم على أرض الإمارات مع معرض إكسبو 2020 الدولي واستضافة حلبة مرسى ياس في أبوظبي سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 في 12 ديسمبر من العام الجاري، ليتوّج احتفال دولة الإمارات بالعام الخمسين لتأسيس اتحادها.

وتؤكد استضافة دولة الإمارات للسباق العالمي الأجمل الذي يسجل سنوياً تغطيات صحفية واسعة تشمل أكثر من 6000 خبر صحفي على مستوى العالم وتحضره أكثر من 1000 وسيلة إعلامية ويتابعه جمهور عريض من النجوم والمشاهير ومقتني السيارات الكلاسيكية والرياضيات وقادة صناعة السيارات وأبطال ومنظمي رياضات المحركات، أهمية موقع الدولة ومكانتها عاصمةً عالمية للفعاليات الدولية والحصرية.

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