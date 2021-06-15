شرطة الفجيرة تناشد الجمهور بالتزام تعليمات منع السباحة ببعض المواقع

المصدر: سمية الحمادي- الفجيرة

أكدت القيادة العامة لشرطة الفجيرة أنها تبحث في سبل التعاون مع المركز الوطني للبحث والإنقاذ من أجل الحد من حوادث الغرق التي تشهدها الإمارة خلال فصل الصيف.

وأشارت القيادة إلى أنه تم التنسيق مع المركز الوطني للبحث والإنقاذ لنشر الوعي وتثقيف الجمهور وإرشاد مرتادي الشاطئ بمعايير وقواعد السلامة، لتكون خطوه إيجابية تحد من حوادث الغرق وتسهم في المحافظة على مجتمع واعي وآمن.

وتناشد القيادة الجمهور بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم نزول البحر من قبل الأشخاص الذين لا يجيدون السباحة، والتقيد بالتعليمات المتعلقة بمنع السباحة في بعض المواقع، مطالبة الأهالي بمنع توجه أبنائهم من الشباب والمراهقين والأطفال إلى البحر بمفردهم وضرورة اتباع التعليمات والإرشادات التي تصدر من أجهزة الشرطة والدوائر المختصة في الدولة بهذا الشأن.

يذكر أن آخر حادثة غرق كانت قبل أسبوعين تعرض فيها شابان مواطنان يبلغ الأول 18 عاماً والآخر 16 عاماً، نزلا للسباحة في البحر بمنطقة ميناء دبا الفجير، إلا أنهما تعرضا للغرق، وعلى الفور تم محاولة إنقاذهما من قبل رجال حرس السواحل، حيث تم إنقاذ الأول، ونقله إلى مستشفى دبا الفجيرة لتلقي العلاج، وهو في حالة مستقرة، بينما استمر البحث عن الغريق الآخر بواسطة الجهات المختصة، حتى تم العثور عليه مفارقاً للحياة.

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