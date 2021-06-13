انطلاق حملة «حمدان في القلب» بمصر

المصدر: القاهرة ■ وام

انطلقت في مصر حملة «حمدان في القلب»، للتوعية بوباء «كورونا المستجد»، والتي وزعت خلالها المؤسسات الإسلامية والمسيحية الأقنعة الواقية والمطهرات على عمال النظافة في عدد من المناطق، وذلك سيراً على نهج المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي كان قد وجَّه، رحمه الله، هيئة آل مكتوم الخيرية ومكاتبها منذ بداية الجائحة، بتكثيف النشاط للتوعية بخطر الوباء، وضرورة أخذ الاحتياطات الاحترازية.

وقال منسق عام الحملة، مينا عيد عوني، إن «الحملة التي أطلقها رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشوار التنموية، الدكتور صلاح الدين الجعفراوي، تؤكد أن الشيخ حمدان بن راشد، رحمه الله، في القلب، فلا توجد منطقة في مصر إلّا وتشهد للفقيد بمآثره، فقد كان نموذجاً للإنسان العربي المسلم الأصيل»، مؤكداً أن الحملات الإنسانية لن تتوقف من قبل المؤسسات الإسلامية والمؤسسات المسيحية، عرفاناً بفضله، وتقديراً لما قدّمه.

• الحملات الإنسانية ستتواصل.. تقديراً لما قدّمه الشيخ حمدان بن راشد.

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