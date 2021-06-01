مكتوم بن محمد: نبارك للإمارات اختيار دبي ضمن أفضل 10 مراكز تحكيم دولية في العالم

المصدر: دبي -الإمارات اليوم

بارك سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، للإمارات اختيار دبي ضمن قائمة أفضل 10 مراكز تحكيم دولية في العالم.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «نبارك للإمارات اختيار دبي ضمن قائمة أفضل 10 مراكز تحكيم دولية في العالم حسب الاستبيان السنوي الذي نشر بالتعاون بين جامعة كوين ميري في لندن ومؤسسة (وايت آند كيس للمحاماة)، نهنئ القائمين على مركز دبي للتحكيم الدولي هذا الإنجاز الذي يتحقق للمرة الأولى على مستوى دول المنطقة».

ويعد الاستبيان السنوي لجامعة كوين ميري عن مراتب مقرات ومراكز التحكيم، الذي يصدر منذ عام 2006، من أهم المراجع التي يستند إليها أصحاب القرار في رصد وتحليل احتياجات وتوقعات وتوجهات أطراف التحكيم الدولي.

وصنف الاستبيان الذي جاء تحت عنوان: «التحكيم والمواءمة مع التغيير»، دبي أولَ مدينة عربية ضمن 10 مقرات للتحكيم عالمياً بعد أن تصدرت القائمة لندن وسنغافورة وهونغ كونغ وباريس كأفضل مقرات للتحكيم.

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