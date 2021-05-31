حاكم الشارقة: لن نغلق الباب في وجه أي من الباحثين عن الوظيفة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتشكيل لجنة تعمل تحت إشرافه تدعى لجنة معالجة التوظيف، وذلك كما ذكر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عبر "تويتر".

وقال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لبرنامج الخط المباشر: نحن رفعنا المرتبات إلى 25 ألفاً وذلك بعد دراسات قمنا بها مع دائرة الخدمات الاجتماعية، وكنت أشاهد كافة تفاصيل المصاريف للفرد والعائلة حتى أعرف الراتب الذي يعطيهم الحياة الكريمة، لو زادت مصاريف الحياة سنقوم بعمل دراسة جديدة.

وأضاف سموه قائلاً لو وصل الحال للضرر للذين رواتبهم متدنية أنا ما أتركهم، هناك أكثر من 12 ألف طلب للتوظيف في الشارقة، ولن نغلق الباب في وجه أي من الباحثين عن الوظيفة حتى ممن لا تنطبق عليهم شروط التوظيف.

واختتم سموه قائلاً "أمرنا بتشكيل لجنة تعمل تحت إشرافي تدعى لجنة معالجة التوظيف، وتتكون من دوائر "الإحصاء" و"الخدمات الإجتماعية" و"الموارد البشرية" في #حكومة_الشارقة، ومهمتها دراسة طلبات التوظيف وإيجاد حلول لمعالجة مشاكل كل من لدية مشكلة بالتوظيف".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news