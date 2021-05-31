6 معايير للتسلق الآمن لجبال رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين ■ رأس الخيمة

حددت شرطة رأس الخيمة ستة معايير لتسلق الجبال في إمارة رأس الخيمة، للحد من الضياع فوق الجبال أو التعرض للتعب والإرهاق، نتيجة انتهاء المخزون المائي والغذائي خلال الرحلات الجبلية، وذلك بعد تزايد فقدان العديد من مرتادي الجبال في الإمارة خلال الأشهر الماضية، والتي كان آخرها فقدان طفل هندي يبلغ من العمر عامين وتسعة أشهر نسيه ذووه في جبل ينس في إمارة رأس الخيمة. وشملت المعايير:

1- التسجيل في تطبيق وزارة الداخلية الذكي MOI، والاستفادة من خاصية SOS لتبليغ غرف العمليات عن الحالات الطارئة من خلال الهاتف المحمول دون الحاجة إلى الاتصال المباشر.

2- أن يكون المتسلق ضمن مجموعة من الأشخاص أو برفقة إحدى شركات السياحة عند الخروج في رحلات سياحية جبلية.

3- أخذ الاحتياجات والاحتياطات اللازمة من ماء ووجبات غذائية قبل الرحلة الجبلية.

4- التأكد من أخذ أدوات الإسعافات الأولية كافة عند الصعود إلى الجبال.

5- الاستعانة بالمرشدين السياحيين المعتمدين من هيئة السياحة في إمارة رأس الخيمة خلال التخطيط لرحلات جبلية.

6- التأكد من سلامة ووجود جميع أفراد المجموعة عند مغادرة المناطق الجبلية، لتفادي نسيان أو فقدان أحد أفراد المجموعة.

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