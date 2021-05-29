المصدر: الإمارات اليوم

تضليل

أفاد قارئ بأنه زار إحدى وكالات السيارات، بعدما قرأ إعلاناً كبيراً في أحد الشوارع، يتضمن طرح سيارات من طرز مختلفة للبيع بفائدة صفرية، لكنه فوجئ بالموظفين يبلغونه أن الفائدة الصفرية على نوع واحد من الموديلات فقط، الأمر الذي اعتبره تضليلاً في حق المستهلكين.

وكيل

سافر وكيل لاعبين مواطن إلى دول إفريقية للبحث عن لاعبين بأسعار مناسبة، بناء على تكليف من أحد الأندية للعب مع النادي ضمن فئة المُقيمين، ليُصاب بـ«حمى التيفوئيد»، ويتم نقله إلى أحد المستشفيات للعلاج لمدة ثلاثة أيام.

درّاجات

اشتكى سائقون عدم التزام الدرّاجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات «ديليفري» بقواعد السير والمرور على الطرقات، لافتين إلى التجاوز غير القانوني والسرعات العالية، مطالبين بتشديد الرقابة عليهم لضمان سلامة مستخدمي الطرق.

بنوك

تلجأ بنوك ومصارف عاملة في السوق المحلية إلى إجراء عمليات صيانة لأنظمتها وتطبيقاتها البنكية في أوقات لا تناسب المتعاملين، خصوصاً عمليات الصيانة التي تتزامن مع العطل الرسمية حيث تكون الأفرع مغلقة أيضاً.

مبالغة

اشتكى قراء مبالغة عيادات الأسنان في الأسعار، وقالوا إن بعض تلك العيادات تفرض مبالغ كبيرة مقابل كل عملية خلع ضرس أو سحب عصب، وعند اعتراض المرضى يتذرع الأطباء بأن التأمين سيتكفل بدفع النسبة الأكبر من التكاليف.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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