«تنمية المجتمع» في دبي تلزم المتطوعين بالتسجيل إلكترونياً

المصدر: هنادي أبونعمة ■ دبي

أفادت هيئة تنمية المجتمع في دبي بأن ممارسة العمل التطوعي في إمارة دبي تستوجب التسجيل في منصة تطوع الهيئة، والحصول على تصريح في حال الانضمام لأي فرصة تطوعية داخل الإمارة، مؤكدة أن ذلك يسري على الأفراد والمؤسسات المسجلين في منصات تطوعية أخرى داخل الدولة، عازية ذلك إلى عدم وجود ربط إلكتروني بين المنصات التطوعية.

وقال رئيس قسم التطوع في الهيئة، أحمد لوتاه، خلال جلسة افتراضية، شرح فيها أهم محاور قانون تنظيم العمل التطوعي في إمارة دبي، مؤكداً أهمية تسجيل المتطوع في المنصة ولو كان مسجلاً في منصة أخرى، بسبب عدم وجود ربط الإلكتروني بين منصات التطوع في الدولة، إلا أن التعاون وتبادل المعلومات والتنسيق في إطلاق المبادرات التطوعية قائم وفعال بين كل الجهات العاملة في الشأن التطوعي على مستوى الدولة.

وشدد لوتاه على ضرورة التقيد بثمانية ضوابط خلال العمل التطوعي في دبي، والتي تتضمن التقيد بشروط الاتفاق بينه وبين الجهة المتطوع، واحترام عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي، وعدم إفشاء الأسرار التي اطلع عليها خلال إنجاز مهامه التطوعية.

وأوضح أنه يجوز للمتطوعين تكوين فرق للمشاركة بشكلٍ جماعي في الأعمال التطوعية، بشرط تسجيل قيد الفريق في قاعدة البيانات المعتمدة لدى الهيئة، وتحديد أشكال وطبيعة فِرَق الأعمال التطوعية، والشروط والضوابط اللازم توافرها في هذه الفِرَق، وإصدار التصريح اللازم لفريق العمل التطوعي بهدف المشاركة في الأعمال التطوعية بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون.

وأشار إلى عدم السماح لجهة أو أفراد أو فرق بتنفيذ أي عمل تطوعي، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة، لافتاً إلى أن القانون بحظر لجمع التبرعات أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها عبر أي وسيلة كانت، سواء من قبل المتطوعين أو من قبل فِرَق الأعمال التطوعية، إلا بعد إخطار الهيئة والحصول على موافقة الجهة المعنية في هذا الشأن.

ضوابط عمل المتطوعين

ـ اتفاق تطوع بين الشخص والجهة المتطوَع لديها.

ـ إنجاز العمل التطوعي في الوقت المحدد بإخلاص واتقان وتميز.

ـ احترام عادات وتقاليد المجتمع، وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بقواعد السلوك القويم.

ـ احترام مبادئ وأهداف وضوابط العمل التطوعي المعتمدة.

ـ احترام المتطوعين الآخرين والعاملين في الجهة المتطوَع لديها، والعمل معهم بروح الفريق.

ـ عدم إفشاء الأسرار والمعلومات الشخصية التي اطلع عليها خلال إنجازه العمل التطوعي.

ـ التقيد بحدود العمل التطوعي، وعدم الخوض في سياسات عمل الجهة المتطوَع لديها.

ـ المحافظة على الأدوات والمعدات والأجهزة التي يتسلمها، وردها فور ترك العمل التطوعي.

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