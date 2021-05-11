مخالفة وإنذار 104 منشآت غذائية بالفجيرة في النصف الأول من رمضان

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

سجلت بلديتي الفجيرة ودبا الفجيرة 104 مخالفات وانذار خلال النصف الأول من رمضان، تضمنت منشآت لم تلتزم بالضوابط والاشتراطات الصحية والاشتراطات المتبعة، كما صادرتا 61 كيلوغرام من المواد الغذائية والاستهلاكية الفاسدة ومنتهية الصلاحية ومواد محظور (البان والنسوار).

وأفادت بلدية الفجيرة بمخالفة 31 منشأة غذائية لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس «كورونا»، لافتة إلى تنفيذ فرق التفتيش 183 زيارة تفتيشية، بلغت نسبة التزام المحال والمؤسسات 95%، مؤكدةً من عدم وجود إنذارات أو إغلاق لأي محل تجاري خلال تلك الفترة.

وأوضحت البلدية أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها، مناشدة المستهلكين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات، من خلال الاتصال على الرقم المجاني 80036، أو عبر تطبيق «سمارت الفجيرة».

من جانبها سجلت بلدية دبا الفجيرة خلال النصف الأول من رمضان 43 مخالفة تضمنت منشآت لم تلتزم بالضوابط والاشتراطات الصحية وبالإضافة لعدم الالتزام بالاشتراطات المتبعة، كما صادرت 61 كيلوغراماً من المواد الغذائية والاستهلاكية الفاسدة ومنهية الصلاحية ومواد محظور (البان والنسوار).

وأكد مدير بلدية دبا الفجيرة، حسن اليماحي، أنه بلغ عدد الزيارات التفتيشية التي نفذها مفتشو البلدية 45 جولة لـ185 منشأة غذائية في أسواق اللحوم والأسماك والخضار، أسفرت عن مخالفة 43 منشأة منها 19 غير ملتزمة بالضوابط والاشتراطات الصحية وعدم وجود بطاقة الصحية بالإضافة لعدم الالتزام في تجديدها، منوهاً أن المخالفات المسجلة تضمنت ثماني منشأت لم تلتزم بالإجراءات الصحية المتبعة وثبت عدم التزامها بالقرارات الوقائية الصادرة عن البلدية مثل التباعد الجسدي وعدم لبي الكمامة وعدم اجراء فحوص «كوفيد-19» بشكل دوري للعمال

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