اتخاذ الإجراءات الاحترازية بمصليات وجوامع الشارقة خلال صلاة عيد الفطر

المصدر: ​الشارقة - وام

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة اتحاذ الإجراءات الاحترازية كافة خلال صلاة عيد الفطر المبارك في مصليات وجوامع إمارة الشارقة .

و من المقرر أن تقام الصلاة في المصليات والجوامع المعتمدة مع استمرار إغلاق المرافق الخدمية و أماكن الوضوء على أن تكون مدة الصلاة مع خطبة العيد /15دقيقة/ و تفتح الجوامع قبل الصلاة بـ/15دقيقة/ وتغلق مباشرة بعد الانتهاء من خطبة العيد.

و شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة المعمول بها و يمنع منعا باتا حضور الأفراد المقيمين مع أشخاص مصابين و يتلقون العلاج و الأشخاص المخالطين لمرضى كوفيد 19 والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة .. داعية إلى عدم ذهاب كبار السن ممن هم فوق 60 سنة و الأطفال أقل من 12 عاما إلى صلاة العيد حفاظا على سلامتهم وصحتهم.

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