شرطة دبي تعتمد الإجراءات الأمنية لتأمين إجازة عطلة عيد الفطر

المصدر: دبي - وام

أعلنت لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي اليوم خلال مؤتمر صحفي عقد افتراضيا عن اعتماد خطة الإجراءات الأمنية لتأمين إجازة عطلة عيد الفطر المبارك بما يضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتحقيق انسيابية حركة المرور وتخفيف الازدحامات المرورية.

وأكد مساعد القائد العام لشرطة دبي بالوكالة اللواء عبدالله الغيثي رئيس لجنة تأمين الفعاليات في دبي ضرورة الالتزام بعدم التجمع في المنازل والشقق السكنية لأكثر من 5 أفراد في عطلة العيد وعلى ضرورة تعاون أفراد الجمهور مع الشرطة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التردد بالاتصال بالرقم 901 أو عين الشرطة عند ملاحظة أي مخالفات أو بلاغات مقلقة كي لا يقع الشخص تحت طائلة المخالفة.

وقال الغيثي : بغرض ضمان الالتزام بجميع الاجراءات الاحترازية تم توفير 433 دورية و 32 دراجة هوائية و3 آلاف رجل شرطة في إمارة دبي و72 سيارة دفاع مدني و 111 سيارة إسعاف و 9 زوارق بحرية و 160 منقذا على شواطئ دبي بالاضافة إلى 700 متطوع منتشرين في الأسواق والمولات لضمان التزام الجمهور و 2000 رجل أمن من الشركات الخاصة.

بدوره قال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي العميد سيف مهير المزروعي إنه تم تأمين كافة المساجد و المصليات الكبيرة التي تقام بها صلاة العيد في دبي منها مصلى المزهر، ومصلى ند الحمر، ومصلى زعبيل، ومصلى ديرة، ومصلى المنخول، ومصلى جميرا، والمساجد هي مسجد الراشدية الكبير، ومسجد الفاروق، ومسجد السلام، عدا عن المساجد الأخرى، وحث المصلين على عدم التقارب والسلام والمصافحة وضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية في المساجد والمصليات وهي لبس الكمام واستخدام سجادة الصلاة الخاصة وتحقيق التباعد والتقيد به.

وأضاف العميد المزروعي أنه سيتم نشر دوريات مرورية وجنائية ومتطوعين في كل أرجاء الإمارة وفي المناطق الحيوية وكذلك في المراكز التجارية والأسواق المفتوحة والمناطق السياحية كمنطقة لامير وجي بي آر وسيتي ووك، ووجه السائقين بضرورة الالتزام بقانون السير والمرور والالتزام بالاجراءات الاحترازية في الشواطئ.

وفيما يخص تأمين الشواطئ ..قال مدير مركز شرطة الموانئ العقيد الدكتور حسن سهيل إنه تم وضع خطة لتغطية أكبر مساحة من الشواطئ وأطلقنا حملة "عيد بلا حوادث" على الشواطئ التي يبلغ عددها 9 شواطئ في إمارة دبي .

وأفاد أن مساحة الشواطئ في الإمارة تبلغ 13,933 كيلومترا مشيرا إلى توفير 24 دورية أمنية و21 دورية بحرية و42 منقذا من شرطة دبي على الشواطئ و18 دراجة هوائية ونارية و12 دورية إنقاذ و6 دراجات مائية و127 منقذا من بلدية دبي و85 دورية راجلة.

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