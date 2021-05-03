شرطة رأس الخيمة تدعو السائقين للحذر لانتشار الغبار وتدني الرؤية

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

تسبب الرياح المصحوبة بالغبار والأتربة، إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية على الطرقات العامة في إمارة رأس الخيمة، وقال مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، إنه يجب على جميع السائقين من مرتادي الطرق الداخلية والخارجية توخي الحيطة والحذر لوجود رياح مثيرة للغبار والأتربة في جميع أنحاء إمارة رأس الخيمة، وضرورة الانتباه وقيادة المركبات بالسرعات التي تتناسب مع الظروف المحيطة بالطرقات.

وأوضح، أنه يجب على السائقين ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وتجب التجاوز الخاطئ للطريق، بسبب تدني الرؤيا الأفقية، وعدم التوقف على جانبي الطريق أو التوقف بشكل مفاجئ لتفادي وقوع الحوادث المرورية وارباك حركة السير والمرور.

ومن جهتها أشار المركز الوطني للأرصاد، إلى وجود فرصة لتكوين سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة تؤدي لتدني الرؤية الأفقية أحياناً على بعض المناطق، ودعا المركز الوطني للأرصاد، الجمهور بمتابعة نشرات الأحوال لجوية مع الجهات الرسمية، وتجنب التعرض المباشر للغبار والعوالق الترابية وإغلاق الأبواب والنوافذ لمنع دخول الغبار الى المباني، وتوخي الحذر اتباع قواعد لسلامة عند القيادة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news