بالفيديو.. محمد بن زايد يعبر عن فخره بهدى المطروشي

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة:

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال اتصال هاتفي أجراه مع المواطنة هدى المطروشي صاحبة ورشة لإصلاح وصيانة السيارات عن فخره واعتزازه بشابات الإمارات اللاتي جعلنا المستحيل واقع يتحقق، مشيراً سموه في مكالمته أنه سيزورها قريباً للسلام عليها.

وأكد سموه على الدور العظيم الذي تقوم به المطروشي بتفان وإخلاص، ما أدخل الفرح والسرور إلى قلبه بسبب ما تبذله من جهود في إصلاح السيارات التي تعتبر من المهن الصعبة، مؤكداً سموه على دعمه المستمر والدائم للشباب والشابات الذين يعتبرون قدوة للأخرين.

وأشاد سموه، بالمواطنة هدى المطروشي صاحبة أول ورشة لإصلاح وصيانة السيارات، معرباً سموه خلال اتصاله بفخره بما تقوم به من عمل مشرف واصفا إياها بالقدوة للمجتمع.

وعبرت هدى المطروشي، عن فخرها باتصال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واهتمامه بالشباب ومشاريعهم، لافتة إلى أنها تهوى إصلاح السيارات منذ 16 عام، وبدأت بإصلاح وصيانة السيارات بشكل رسمي نهابة 2020.

وتابعت أنها رحبت بكلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتتمنى زيارته لها قريباً، لافتة إلى أن كلمات سموه أثرت فيها خلال حديثه معها والتفاخر بها وأنها قدوة للأخرين.

وأشارت إلى أنها دخلت عالم صيانة وتصليح السيارات وافتتحت لها ورشة تصليح السيارات لتمارس شغفها فيه، ولتؤكد أن المرأة قادرة على ممارسة أصعب المهن وأعقدها، مبينة أنها وجدت في صيانة السيارات حلم تريد تحقيقه وإيجاده على أرض الواقع، إذ بحثت لسنوات عديدة وقامت بالتدريب وزيادة معارفها وخبراتها في مجال تصليح السيارات حتى تتمكن من افتتاح ورشة لتصليح السيارات.

محمد بن زايد خلال اتصاله بهدى المطروشي صاحبة ورشة لإصلاح وصيانة السيارات ..عبر عن فخره بعزيمتها وقوة إرادتها (2)#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/QmKnl5KvTy — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 29, 2021

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