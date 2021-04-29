تواصل هطول الأمطار على الفجيرة وخورفكان وكلباء ومناطق الساحل الشرقي

المصدر: الفجيرة- وام

تواصل هطول الأمطار التي تراوحت بين الغزيرة و المتوسطة اليوم على مدينة الفجيرة و خورفكان و مناطق الساحل الشرقي للدولة صاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وتركزت الأمطار الغزيرة على خورفكان والمناطق المجاورة لها ما أدى إلى جريان بعض الشعاب في حين تراوحت بين الغزيرة و المتوسطة على الفجيرة وكلباء ومدن ومناطق الساحل الشرقي .

وهطلت أمطار غزيرة على مناطق داخل مدينة الفجيرة، والقرى الجبلية المجاورة لها على شارع الشيخ خليفة، ومسافي، والبثنة، ومربح، وقدفع، ما أدى إلى جريان عدد من الأودية و الشعاب الجبلية في حين تم إغلاق شارع يبسه بالاتجاهين .

وأكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة أن الأمطار رغم غزارتها لم تخلف أي أضرار و لم تسجل الإحصاءات المرورية وقوع حوادث سير.

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